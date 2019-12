Nyväckt intresse för seniorbostäder i Bräcke: "Vi kommer att kunna ha en byggstart under nästa år"

Det verkar finnas ett visst intresse för de nya seniorbostäderna som planeras i det gamla elevhemmet i Bräcke.

En förstudie har gjorts och det gamla elevhemmet på Västra Kungsvägen ska renoveras och byggas om till bostäder med pengar från SBO, Statens bostadsomvandling. Det ska bli 17 nya lägenheter för personer över 65 år.

Lägenheterna har ingång på markplan med egen uteplats, saknar trösklar och har breddade dörröppningar som ger plats för exempelvis en rullator.

För att staten ska genomföra byggplanerna vill de att tillräckligt med intresseanmälningar ska ha kommit in till kommunen, det har gått trögt under hösten men nu finns det intresse så att kommunen kan känna sig säkra på att gå vidare.

– Nu är det i alla fall tillräckligt stort för att vi ska våga fortsätta enligt planerna och jobba vidare mot att skapa ett nytt boende, säger Göran Bengtsson, teknisk chef på Bräcke kommun.

Viss kritik mot läget har framförts under sommaren. Fastigheten ligger nämligen en bit utanför centrum, något som inte verkar spela någon större roll för spekulanterna.

– Det som krävs är ju en aktiv åtgärd. I det här fallet att skicka in en intresseanmälan. Nu har vi tolv stycken som gjort det, men sådant där kan dra igång då man ser att det verkligen kommer att bli något, säger Göran Bengtsson.

Något byggprojekt har kommunen inte haft sedan 80-talet och behov av lägenheter till äldre är stort.

– Om man tittar på undersökningar om hur det ser ut med åldersstrukturen och så vidare så syns det att det finns ett behov som vi behöver täcka upp för. Det här kommer vi att behöva göra, konstaterar Göran Bengtsson.

Vad händer nu?

– Vi ska gå in med ansökningar under januari och sedan är det dags att upphandla under våren. Då kommer vi att kunna ha en byggstart under nästa år.