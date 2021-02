Nytt seniorboende tar form i Bräcke – inflyttning till sommaren

Om allt går enligt planerna är det inflyttning till sommaren. Det är till dess, en hel del som behöver åtgärdas, även om byggnaderna redan är på god väg mot upprustning.

Bygget är ett projekt som SBO, Statens bostadsomvandling, genomför tillsammans med Bräcke kommun.

– Taket är redan bytt för några år sedan, men annars har det varit en helrenovering. Både på utsidan och insidan, säger Per Andersson, entreprenadingenjör vid Bräcke kommun.

Elevhemmet är byggt någon gång på 1960-talet och här bodde tidigare elever som gick på gymnasiet i Bräcke.

– Nu har det stått tomt i minst tio år, säger Per Andersson.

Att ta tag i och rusta upp en byggnad som både har några år på nacken och som stått tom ett antal år brukar kunna innehålla en del obehagliga överraskningar. Men hittills har arbetet med renoveringen flutit på.

– Det har bara påträffats mindre angrepp av rötskador som vi åtgärdat men inga större obehagliga överraskningar som försenat vår tidsplan eller påverkat projektet i någon större omfattning, säger Per Andersson.

Sjölyckan består av tre olika byggnader, hus A,B, C samt en samlingslokal och pannrum som finns i en fjärde byggnad, hus H, som byggts ihop med hus C.

Ursprungligen fanns det 52 rum på elevhemmet, nu blir det i stället totalt 17 lägenheter i storlekarna 59-69 kvadratmeter, två rum och kök.

– Alla byggnader har fått helt ny rumsindelning. Tidigare var det en korridor med dörrar in till varje rum. Vi har flyttat väggar och fönster och satt in dörrar, säger Roger Blomqvist, platschef på Treeab bygg, som är totalentreprenör för ombyggnationen.

De blivande lägenheterna är till för hyresgäster som är 65 år och uppåt.

– Som det ser ut just nu finns det fem lediga lägenheter kvar, men vi hoppas förstås att alla ska bli uthyrda. Vi ska lägga upp mer bilder under arbetets gång nu när det snart går att sätta in kök, lägga golv och montera övrig inredning, så att ser man ser hur det kommer att bli när det är klart, säger Per Andersson.

Läs mer i ämnet:

Nyväckt intresse för seniorbostäder i Bräcke: "Vi kommer att kunna ha en byggstart under nästa år"

Kritik mot planerna på nya seniorbostäder: "Det känns om de äldre skuffas undan mot skogen"

Så heter den nya gatan i Bräcke