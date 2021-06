Nytt besked kring Colketts framtid: ”Kommer att klarna inom kort”

Charlie Colkett har varit en av ÖFK:s mest bärande spelare både 2018 och 2019 med totalt 49 allsvenska matcher. Trots flera år kvar på kontraktet, slog bomben ner i vintras – han hade beviljats tjänstledighet från klubben.

Någon månad senare började mittfältaren att träna med Coventry City som spelar i den engelska andradivision Championship.

– Jag mår bra och kommer fortsätta min träning i England. Jag ser fram emot att komma tillbaka starkare än någonsin, sa Colkett till klubbens hemsida i mars.

I maj gav ÖFK:s sportchef Adil Kizil beskedet att mittfältaren inte skulle fortsätta träna med Coventry. Men Charlie Colkett fanns inte med när ÖFK återsamlades efter den två veckor långa ledigheten.

Det är fortsatt ovisst vad som kommer att hända med 24-åringen.

– Jag tror att saker och ting kommer att klarna inom en snar framtid. Förhoppningsvis inom en till två veckor. Jag kan inte säga mer om det just nu, säger ÖFK:s sportchef Adil Kizil när Sporten når honom.

I en tid där ÖFK inte kan värva spelare, blir varje spelartapp extra tufft. Något som också skedde i förra veckan när Ronald Mukiibi valde att inte förlänga med klubben.

– Vi var förberedda på att det kunde ske. Det är aldrig ultimat att tappa spelare, helst inte när vi har ett transferförbud.

Adil Kizil vill inte gå in på hur själva förhandlingarna med Mukiibi gick till men att det sköttes med respekt.

– Vi hade en ärlig och rak diskussion.

Efter det tunga tappet av Ronald Mukiibi handlar mycket av Adil Kizils arbete om att förhandla med de spelare vars kontrakt går ut i höst.

– Det är något som är pågående och vi lägger stor vikt på just nu. Men också med att planera inför nästa år.

Scoutingen av spelare som ÖFK kan värva i januari när klubben återigen får registrera nya spelare. Där har Kizil kommit en bit på vägen.

– Jag har hunnit med en hel del och egentligen börjar det redan nu. Vi tittar både på vilka spelare vi har och vilka positioner vi vill förstärka på.

Det är svårt att planera, en eventuell nedflyttning eller slutplacering påverkar, dels för ÖFK men också för klubbarna där spelare kan värvas ifrån.

– Jag skulle gärna ha det klart tidigare. Men så är det för alla fotbollsklubbar. Det fungerar så i branschen och vi är förberedda att jobba utefter det.

Inga nyförvärv alltså men några nya namn har kommit tillbaka från skada. Rewan Amin hoppade in och spelade 30 minuter under måndagens träningsmatch mot AIK, en spelare som kan bli viktig för ÖFK under hösten.

– Det blir välkommet tillskott. Han är en duktig spelare och fantastisk person. Det blir en boost för gruppen, vi är väldigt glada för hans skull, säger Adil Kizil och menar att uppehållet har varit gynnsamt för ÖFK:

– Vi har fått tillbaka ett gäng spelare, inte bara Rewan. Även Marco Weymans och Jerell Sellars är tillbaka i träning. Det är spelare som både spetsar oss men också ökar den dagliga konkurrensen på träning och match.