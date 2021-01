Nyförvärvet ännu inte redo för spel – men Westlund kan vara tillbaka efter smällen

Det blir inget spel för James Hamblins ersättare Brett Boeing under bortamötet mot Hudiksvall under lördagen. Tidigast på onsdag när ÖIK tar emot Teg på hemmaplan förväntas han vara redo att ta en plats i truppen. Däremot är 25-årige backen David Westlund på bättringsvägen efter den smäll han fick mot huvudet under förra veckans match mot Hanviken.

– Vi tar det dag för dag. Vi tar beslut beroende på hur det ser ut i morgon, säger ”Kjella”.

Trots att ÖIK:s mäktiga segersvit bröts borta mot Borlänge har spelarna snabbt lagt matchen åt sidan och är redo för en bra match mot Hudiksvall.

– Det är klart att det är längesedan man förlorade. Då märker man hur tråkigt det är att förlora hockeymatcher. Det är roligare att vinna.

– Men det är bara att ta nya tag och ladda för nästa match. Nu vill vi ju vinna igen.

Vad förväntar du dig av matchen?

– Att det ska bli en bra hockeymatch och att vi gör en bra prestation, säger han.