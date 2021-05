Nya publikrestriktioner – nu öppnar kulturlivet upp

Musikföreningen Stuck On drar nu igång med konserter för 50 personer. Först ut är det suggestiva rockbandet Photophonics som spelar på Captain Cook torsdagen den 3 juni.

På biograferna Bio Regina och Biostaden Östersund kommer de lättade restriktionerna också att märkas av.

Bio Regina stängde i mitten av mars 2020, men öppnade i slutet av juli. De stängde dock när smittspridningen ökade under hösten och har sedan dess hållit stängt sedan november. Dock har man kunnat boka privata biovisningar periodvis.

Men nu öppnar alltså biografen även för öppna visningar. Detta sker fredagen den 4 juni. Bio Regina kommer inte ha något sommaruppehåll som de vanligtvis har.

Biostaden Östersund har däremot visat filmer för åtta personer per visningen under hela pandemin. Men från och med den 1 juni kan Biostaden alltså öka publikantalet med ytterligare 42 personer per visning.

Däremot meddelar Folkets hus Östersund att de inte kommer kunna öppna sin verksamhet förrän tidigast hösten 2022. Inga konserter, danser, konferenser och övriga event kommer att genomföras i lokalerna under tiden.