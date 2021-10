Nya konkurrensen ska lyfta Popkey: ”Kan pusha varandra till att bli bättre”

När Östersund Basket tar emot IK Eos under lördagen är det amerikanska nyförvärvet Hannah Whitish på plats och spanar in nya laget.



Tidigare spelande tränaren Elena Popkey välkomnar den nya konkurrensen på pointguard-positionen.



– Vi har alla olika svagheter och styrkor, men jag tror det är väldigt bra att få in en till pointguards perspektiv som kan hjälpa mig att se saker som jag missar, säger hon.