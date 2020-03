Nya fritidsbostäder planeras i Vålådalen – Vd: ”Det finns en stor efterfrågan på stugboende”

Enligt den planansökan som lämnats in till Åre kommun vill Vålådalens fjällstation bygga tolv fritidshus i direkt anslutning till anläggningen, belägna mellan starten av skidspåren och löparbanan, på en yta som är ungefär en hektar stor.

- Det finns en stor efterfrågan på stugboende bland turister som åker längd och vandrar, men även barnfamiljer väljer hellre att bo i stuga än hotellrum, säger Jonas Ågren, vd och ägare till Vålådalens fjällstation.

Nu har alltså samhällsbyggnadsnämnden i Åre kommun beviljat ansökan om planbesked och nästa steg är att ta fram en detaljplan.

Om allt går enligt planerna så tror Jonas Ågren att byggstart för projektet kan ske om ett år.

Fjällanläggningen har tidigare ansökt om planbesked, både 2008 och 2018.

2008 medgav den dåvarande kommunstyrelsen ett planprogram som skickade ut på samråd under slutet av 2010. Efter plansamrådet avstannade arbetet, men ett beslut om samråd fattades av miljö- bygg- och räddningsnämnden i december 2012 där man i tjänsteyttrandet bedömde att planprocessen kunde fortsätta under fortsatta förhandlingar med samebyn som yttrat sig negativt under programskedet. Planprocessen avstannade igen och förslaget blev aldrig utsänt på samråd.

2018 bedömde samhällsbyggnadskontoret byggplanerna som välanpassade och proportionerliga, och ansåg de skulle ha en positiv påverkan på bland annat turismen i området. Men förslaget bedömdes dock kunna få en negativ påverkan på främst rennäringsintresset utifrån det ökade antalet människor som skulle kunna komma att uppehålla sig i området och beslutade att inte medge planbesked.

Samhällsbyggnadskontoret ansåg då att planerna borde läggas på is då man vid det tillfället väntade på besked om ett eventuellt nationalparksbildande i området. Förutsättningarna för att medge prövning genom detaljplan ansågs då vara bättre om en nationalpark för Vålådalen - Sylarna – Helags kom tillstånd.