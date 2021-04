Nya detaljerna i Cas-domen – därför fälldes ÖFK men slapp böter • Sms avslöjar spelet bakom Ghoddos kraschade övergång

10 november i fjol meddelade Idrottens skiljedomstol (Cas) till slut domen i Ghoddos-fallet.

I ett kortfattat pressmeddelande slog Cas fast att Saman Ghoddos begått ett kontraktsbrott i den uteblivna övergången till spanska Huesca och att Östersunds FK ansågs ha bidragit till detta.

För spelarens del innebar det ett spelförbud på fyra månader, som han då redan avtjänat, och ett transferförbud för ÖFK.

Sporten har tagit del av en mer omfattande del av Cas-domen där nya detaljer framkommer om vad som egentligen hände sommaren 2018.

Redan 20 juli ska Amiens ha skickat ett första bud till ÖFK i ett försök att knyta till sig Ghoddos. De skickade senare två nya bud, det senare var ett lån på 2 miljoner euro med en option på att köpa loss Ghoddos till en kostnad för ytterligare 2 miljoner.

Enligt Cas kom ÖFK med ett svar först 8 augusti när klubben meddelade Amiens att man var i långtgående förhandlingar med Huesca.

Då hade ÖFK dagen innan mottagit ett bud på 3 miljoner euro med en vidareförsäljningsklausul på 20 procent från Huesca.

ÖFK hade inledningsvis via mejl svarat: ”The offer is ok. Can you please draft an agreement contract”.

Huesca skickade i sin tur ett utkast, men ÖFK svarade dagen efter med att det fanns några felformuleringar och undrade om de skulle ta hand om det.

”Please change the mistakes and sen(d) us the contract signed ok? The player has just signed too”, svarade Huesca.

Samma morgon, 8 augusti, var Saman Ghoddos och hans bror på plats i Spanien där de träffade representanter från Huesca. Bland dem fanns även agenten Enrique Pina, dennes advokat och svenske agenten Dalil Benyahia som skött kontakterna med Pina.

Det är under detta möte som Ghoddos skriver på sitt personliga avtal samt en ansökan för registrering till det spanska fotbollsförbundet. I Cas-domen framgår det att Ghoddos bror visat honom mejlet där ÖFK skrivit att ”the offer is ok”.

Vid det här laget hade Sportbladet redan rapporterat att Ghoddos var helt klar för en flytt till Huesca, men klockan 09.01 skickade Daniel Kindberg ett sms till Ghoddos där han skrev att Huesca verkar smarta för att de ”läckt felaktiga saker”.

En timme senare skickade han ett nytt sms där han förklarade att han hade andra planer för Ghoddos. I Cas-domen är samtliga sms översatta till engelska.

”Planning to take you to Birmingham, do not say anything to anyone, only your brother! Can be a mega deal, Rodrigues is leaving! Exciting hours ahead of us! The doors will be kept open! D”

40 minuter senare var tonen mer orolig då Kindberg skrev att Huesca meddelat att Ghoddos skrivit på för dem.

”I signed so I can do a medical exam (K)indberg. I thought you had the final say anyway”, svarade Ghoddos.

Kindberg säger då att det var ett misstag, att Huesca lurat Ghoddos och att han inte tänkte skriva under någonting.

Strax efter 11 på förmiddagen skickade han ett nytt sms där han sa att han varit i kontakt med en advokat som var orolig över vad det var för avtal Ghoddos skrivit på.

”If you have signed a player contract then you have committed breach of contract (...)”, skrev Kindberg.

Konversationen fortsatte senare på eftermiddagen där Kindberg förklarade att han bara gått med på att Ghoddos skulle få resa till Huesca och träffa klubben.

”But everything i great (K)indberg I am happy with everything! A lawyer was there and helped me to”, svarade Ghoddos.

Dagen efter, 9 augusti, skriver Kindberg till Ghoddos att det inte blir någon affär med Huesca. När spelaren frågar varför får han svaret att han gjort alla fel man kan tänkas göra och att han brutit Kindbergs förtroende.

Ghoddos ställde sig då frågande till varför han fick tillåtelse att resa till Huesca, samtidigt som han medgav att han gjort fel som skrivit på några avtal men att han var nöjd med sitt kontrakt och att han äntligen skulle få spela i La Liga.

”But you accepted the offer and got what you wanted!”, skrev han.

Det föll inte i god jord hos Kindberg som bestämt menade att han bara accepterat ”strukturen” i avtalet med Huesca och att anledningen till att Ghoddos fått ett så förmånligt kontrakt var för att ÖFK:s fått sämre betalt.

”So my personal contract should be worse so you can get a higher bid?”, svarade Ghoddos.

Det framgår inte av domen om Ghoddos kände till det, men samma dag skickade Amiens ett nytt bud på 4 miljoner euro. Rapporterna om att anfallaren skulle ha gjort klart med Huesca fick dock den franska klubben att tillfälligt dra tillbaka budet dagen därpå.

Hemkommen i Sverige tränade Ghoddos med ÖFK igen och avgjorde hemmamötet med Kalmar när han hoppade in och gjorde ett mål och en assist i 2–0-segern.

Det blev hans sista framträdande i den rödsvarta tröjan.

På den efterföljande presskonferensen tog transferhistorien nämligen en ny vändning då Kindberg, med Ghoddos sittande bredvid, lät meddela att ÖFK accepterat ett bud från den franska klubben Rennes.

Huesca hade dock inte gett upp och två dagar senare, 14 augusti, hörde de av sig till ÖFK med en önskan om att formalisera deras överenskommelse med påskrivna dokument.

Det hjälpte föga. I stället mottog den spanska klubben en lång skrivelse från Ghoddos i vilken han ämnar avsluta kontraktet han tidigare skrivit på.

När Fifa senare kommer att utreda tvisten vittnar Ghoddos om att ÖFK ska ha ”hotat att behålla honom över nästa säsong och tacka nej till alla övriga bud om han inte skrev på en uppsägning av avtalet”.

Huesca verkade ta saken med ro. För två dagar senare, 18 augusti, hörde Huescas general manager Josete Ortas av sig till Ghoddos via WhatsApp:

”I recieved your letter two days ago and I understand someone forced you to sign it. (T)oday we won our first match and in the first division, we hope you are here very soon, as you told our president”, skrev Ortas och avslutade med att de tänkte ta ärendet vidare till Fifa.

Vid det här laget tycks Amiens ha uppfattningen att saken är utagerad och förnyar sitt bud på 4 miljoner euro.

Dagen därpå, 22 augusti, skriver ÖFK och Ligue 1-klubben båda under ett avtal och två dygn senare blir övergången officiell med ett öppet brev från Ghoddos till supportrarna i Jämtland.

En drygt två veckor lång transfercirkus var över. Trodde de flesta.

I beslutet från Cas är ett par saker avgörande i deras bedömning.

För det första slår de fast att ÖFK, enligt schweizisk lag, varit överens med Huesca om de essentiella delarna i förhandlingarna från och med att de mejlat ”The offer is ok. Can you please draft an agreement contract”.

Dessutom ser juryn det inte som att ÖFK framförde att deras överenskommelse med Huesca skulle vara villkorad några underskrifter.

Vidare menar de att det inte spelar någon roll att alla detaljer inte var klara, att Huesca skickade ett utkast med felaktiga uppgifter, eller att det krävdes underskrivna dokument för att verkställa registreringen i Fifas transfersystem (TMS).

”I själva verket, anser juryn det orättvist av Östersunds FC att hävda att SD Huesca inte fullföljt dessa villkor, givet att den svenska klubben underminerat transferavtalet genom att inte ha fullföljt den administrativa formaliseringen av transferavtalet (...)”, skriver Cas i sin dom.

Det är också delvis i det ljuset som juryn slår ner på Ghoddos överklagan om att hans personliga kontrakt skulle vara ogiltigt.

Om kontraktet ändå skulle vara giltigt ansåg Ghoddos ha blivit lurad av Huesca genom att de förvrängt omständigheterna i deras förhandlingar med ÖFK.

Cas lyfter fram flera argument när de slår fast att det inte varit tal om något bedrägeri.

Det första är att Ghoddos inför Fifas beslutande organ (DRC) ”bekräftar att han i tredje parts intresse blivit manipulerad att skriva under en skrivelse full av lögner”, alltså uppsägningen av kontraktet.

Vidare lyfter de fram att han i ett vittnesmål berättat att han fått sitt kontrakt översatt från spanska till engelska. Ghoddos ska till och med ha kommit med ett motbud till det första kontraktsförslaget och fått detta accepterat.

Allt detta sammantaget ledde till att ÖFK i år inte får värva några spelare. Då Ghoddos redan under hösten 2019 valde att avtjäna sitt straff påverkas han inte i dag av att Cas gått på Fifas linje med ett fyra månader långt spelförbud.

Trots att ÖFK dömdes av Cas var det en lättad Michael Schahine som för Sporten berättade att bötesbeloppet på drygt 40 miljoner kronor strukits.

Hur det blev så?

I det kontrakt Ghoddos skrev på för Huesca fanns en klausul som reglerade ett eventuellt kontraktsbrott. Enligt den skulle påföljden bli kompensation på 40 miljoner euro – 400 miljoner kronor.

Redan när Fifa tog upp fallet bortsåg man dock från denna då man ansåg summan vara oproportionerlig. I stället utgick förbundet från Ghoddos marknadsvärde och det belopp Amiens betalade ÖFK (4 miljoner euro). Då Huesca aldrig överklagade det beslutet försvann möjligheten för Cas att ta med ursprungsklausulen i sin bedömning.

Det som till slut fick Cas att stryka bötesbeloppet helt, och i förlängningen rädda ÖFK:s ekonomi, var att Fifa aldrig räknat med och dragit av de kostnader (övergångssumman samt spelarlönen) som Ghoddos hade kostat Huesca.

”The panel thus holds that no damages are to be awarded to SD Huesca under Article 17.1 RSTP”, avslutar Cas.