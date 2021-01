Nya coronabeslut – så här undervisas högstadieeleverna i din kommun till veckan

Berg. Anneli Olofsson, barn- och utbildningschef:

"Det kan bli aktuellt med beslut om fjärrundervisning för vissa grupper. Att ha vissa elevgrupper på fjärr/distans ökar möjligheterna till att hålla avstånd i lokalerna och även i lokaltrafiken där våra elever åker till och från skolan".

Högstadieelever i Bergs kommun har redan provat på fjärrundervisning under coronapandemin och Anneli Olofsson säger, precis som flera förvaltningschefer i länet, att kommunens skolor har olika förutsättningar vad gäller elevantal, skjutsar till och från skolan samt hur lokalerna ser ut.

"De olika förutsättningarna kräver olika lösningar och det krävs också att man ser på situationen utifrån ett glesbygdsperspektiv och inte generellt för landet i stort".

Just nu är det årskurs 7 och 8 som börjar med fjärrundervisning från och med måndag. Detta gäller två veckor till att börja med.

Härjedalen. Tina S. Hammargård, förvaltningschef/skolchef:

"Om det skulle behövas pga av smitta eller trängsel, eller personalbortfall kommer vi att se till att elever fjärr och distansundervisas".

Och:

"Kommande vecka (första veckan på terminen) kommer Södra skolan åk 7-9 att fjärr- och distansundervisa 1 dag per årskurs för att minska trängsel i lokalerna".

Ragunda. Maria Renvall, förvaltningschef:

"Vi kommer att fjärrundervisning första veckan på våra högstadieskolor".

På Anders Olovskolan blir det en uppdelning av distansundervisningen mellan årskurserna där årskurserna 6 och sju studerar på distans två dagar för att sedan komma tillbaka till närundervisning då årskurserna 8 och ni distansundervisas i två dagar.

Hela högstadiet på Hansåkerskolan kommer att bedriva distansundervisning.

Bräcke. Anna Jensén Salomonsson, avdelningschef skol- och barnomsorgsavdelningen:

"Vi bevakar läget och just nu är det inte aktuellt med distansundervisning på måndag. Om läget förändras så omprövar vi detta.

"Vi ser inga hinder när det gäller teknik och uppkoppling. Alla elever på högstadiet har tillgång till dator och de flesta har bredband hemma, har man inte det har vi andra lösningar".

Strömsund:

Så här har kommunen beslutat:

Vattudalsskolan:

Skolan skjuter nu på skolstarten och övergår till distansundervisning från och med tisdag 12 januari. Detta efter att skolans rektor under dagen samrått med Smittskydd Jämtland Härjedalen. Eftersom beslutet kommer så sent är skolan stängd måndag 11 januari.

Centralskolan och Kyrktåsjö skola

Åk F–3: Börjar vårterminen 18 januari. Tar igen sin förlorade skoltid senare.

Åk 4–6 samt åk 7–9: Distansundervisning.

Fjällsjöskolan i Backe

Åk F–6: Börjar vårterminen 18 januari. Tar igen sin förlorade skoltid senare.

Åk 7–9: Distansundervisning.

Övriga grundskolor i kommunen börjar som vanligt på måndag 11 januari, om inget oförutsett händer i helgen.

Därtill kommer Lindbergsbackens förskola i Strömsund hållas stängd från fredag 8 januari och öppnas igen 12 januari, om inget annat meddelats under tiden. Förskolan kommer dock ta hand om barn till föräldrar som anmält att de har samhällsviktiga uppdrag.

Östersund. Jan Colm, verksamhetschef skola:

En del skolor kan komma att ha distansundervisning medan andra inte är i behov av det, utan fortsatt kommer erbjuda undervisning på plats i skolan.

För Östersunds del ska fyra av kommunens åtta skolor bedriva distansundervisning från måndag med ett rullande schema för de olika årskurserna. Det är Kastalskolan i Brunflo, Storsjöskolan i Odensala, Östbergsskolan på Frösön samt Lugnvik

– En sak skiljer. Alla skolor utom Östberg kommer att ha ett rullande schema för årskurserna 7 till 9. Men Östbersskolan behåller sina nior och har ett rullande schema för sjuorna och åttorna, säger Jan Colm till LT.

Beslutet kommer att gälla i två veckor fram till fredagen den 22 januari.

– Vi vill begränsa smittspridningen så mycket som möjligt och då gör vi på detta sätt för att minska trängseln.

Hans kollega Christina Kristiansson säger så här i ett mejlsvar till LT:

"Vi vill så långt det är möjligt ge eleverna undervisning i skolan, men en åtgärd kan tex bli att en årskurs har distansundervisning någon dag i veckan".

# Hur ser det ut med smittspridningen i Östersunds kommuns högstadieskolor just nu?

– Det har inte kommit in något alarmerande rapporter. Före jul hade vi en smitta på kastalskolan i Brunflo. Men det kom ju under sista stund där det blev en smitta under jullovet eller under sista skolveckan, säger Karin Flodin, förvaltningschef.

– Nu är vi ordentligt på tå och jag har uppmanat verksamhetscheferna att de måsta ha väldigt nära kontakt med rektorerna så vi vet hur det ser ut med eventuell smittspridning.

Krokom. Birgitta Lundgren, förvaltningschef barn och utbildning:

"Det kommer att bli fjärrundervisning i åk 7-9 måndag och tisdag till veckan för att hinna göra åtgärder som minskar trängseln, framförallt i våra matsalar men även kopplat till skolskjuts".

Åre kommun har i skrivande stund inte hunnit komma med något besked om vad som gäller för eventuella coronaåtgärder på högstadiet till veckan.