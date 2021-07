Nya ägare och ny inriktning – nu får Linnéan blommor nytt liv: ”Jag gillar kontrasten”

Allting började med ett skämt. Så säger Sara Lindberg Heijl som berättar den ovanliga historian bakom det nya ägandeskapet av blomsteraffären Linnéan som ligger på Brunflovägen i Östersund.

Sara fick sin make Thomas kontokort med uppmuntran "köp vad du vill", så hon köpte blommor från Linnéan som hon fotade och lade upp på sociala medier. Då kommenterade den förra ägaren av Linnéan att "du kanske ska ta Thomas på sitt ord – för butiken är till salu". På den vägen är det.

Thomas kommer från elektronikbranschen och Sara har en egen tatueringsstudio. De båda har aldrig tidigare tänkt att köpa en blomsterbutik, men menar samtidigt att oerfarenheten också är deras styrka.

– Jag tror att den största styrkan i det här är att vi inte kan blommor, att vi kan komma in med nya ögon, säger Sara.

Samtidigt ville de direkt hitta en erfaren florist som de har kemi med. Kirsten Ludicke, som länge har drivit en blomsterbutik i Bräcke, var ett självklart val berättar Sara. Det var nämligen Kirsten som gjorde blommorna till Sara och Thomas bröllop. De klickade direkt, säger Sara, och Kirsten instämmer.

– Det var en speciell kontakt med en gång. Så det var otroligt pirrigt när Sara frågade om jag ville vara med här, säger Kirsten.

Länstidningen har tidigare rapporterat om de olika vändningarna för Kirsten Ludickes blomsteraffär i Bräcke som slutade i att Kirsten blev utan lokal. Omställningen med att jobba i Östersund ser hon inte som något problem, och hon är glad att få arbeta mer med bröllop som Linnéan ämnar sig profilera sig inom.

– Jag gillar kontrasten, livet på landet men att samtidigt jobba med stora bröllop. Det är susningen för mig, säger Kirsten.

Bröllopsprofileringen är i full rullning och Sara och Thomas har nu köpt en lokal i närheten där de planerar att ha möten med par inför evenemang. Dessutom har Kirsten stor erfarenhet av att arbeta med just bröllopsblomster.

Även om butiken har tvingats ställa in kurstillfällen under pandemin så har Linnéan blomstrat eftersom folks intressen för växter har vuxit under pandemin, påpekar Thomas.

– Det är en bidragande faktor att vi har valt att köpa en blomsteraffär; vi gillade själva företagandet och alla kommer alltid vilja ha växter och blommor, säger Sara.