Ny varning för ishalka när regn drar in över länet igen

Det nya året börjar med en hel del vädervarningar i länet. I Jämtlands län och Jämtlandsfjällen så varnas det för ishalka bara dagar efter den förra. Enligt SMHI kommer det in regn som kommer falla på kallt underlag och is kommer att bildas redan under natten mot onsdagen och under förmiddagen. Så det är bra att både köra, cykla och gå försiktigt. Behöver ni ta bilen så kom ihåg att anpassa hastigheten till väglaget och hålla avståndet.

Utöver det så varnas det, precis som vi tidigare skrivit, för både hård västlig eller nordvästlig vind på 15-25 meter i sekunden under hela nyårsafton fram till nyårsdagens morgon på Jämtlandsfjällen. Under natten kan det öka till 18-24 meter i sekunden. Det sker i kombination med snöbyar som går över i regn.

Även Härjedalsfjällen har en klass 1-varning och det gäller vindar i 15-20 meter i sekunden i samband med täta snöbyar.

Sedan tidigare har det varnats för dåligt väglag i länet och stor lavinfara i fjällen.