Ny smitväg mellan Lillänge och E14 togs upp under debatt: ”Vi kan inte fortsätta i fyra år till”

På så sätt bedöms mycket av dagens tunga trafik kunna undvikas genom handelsområdet på vägen ut i Lillängerondellen.

- Nu måste någon äga den här bollen, nu är det nog, sammanfattar Nisse Höglund, ordförande i Odenskogs intresseförening, med passning till kommunen och Trafikverket angående drygt ett decennium av olösta och tilltagande trafikproblem i området.

Frustrationen över att inget händer genomsyrade mycket av torsdagens möte när organisationen Företagarna bjöd in till en träff med rubriken "Trafikkaos eller tillväxt".

På plats i Folkets hus för att försöka lägga in en ny växel samlades tjänstemän från Trafikverket, kommunpolitiker och företagare i området som påverkas av den alltmer ohållbara trafiksituationen.

- Jag hoppas man kan göra samlade åtgärder så man löser det här, annars kommer det bara att bli allt värre, säger Marianne Kurtsson, vd och koncernchef i Sandberg & Jonssons Åkeri.

Persson Invest är fastighetsägare i området som skulle beröras av en smitväg.

– För de som är åkare känns det bedrövligt om man ser alla lastbilar som är på väg in eller ut och miljömässigt känns det åt helsicke, säger Bob Persson, styrelseordförande i Persson Invest som också noterar att lastbilar i stillastående trafikflöden kostar enorma pengar i sammanhanget.

Mats Olofsson, trafikplanerare på Trafikverket, framhöll att det är olika parter som har bollen inför fortsättningen. Problembilden består av åtgärdsbehov angående tillfarten till handelsområdet från Lillängerondellen. Vidare finns åtgärdsbehov längs Hagvägen som går tvärs genom handelsområdet och behov av ny anslutning från E14; en "smitväg" ut från de återkommande trafikinfarkterna.

Den så kallade "smitvägen" sågs som en möjlig lösning för omkring 15 år sedan. Då diskuterades markåtgärder som skulle göra det möjligt att ansluta till E14 från en fortsätt dragning i skogen ovanför Fagerbacken. Men det stannade på idéstadiet, konstaterar Nisse Höglund i Odenskogs intresseförening.

- Vi kan inte fortsätta i fyra år till, det vet vi, konstaterar kommunalrådet Bosse Svensson, C, som berörde att budget för 2021 tas i juni mot bakgrund av om kommunen ska avsätta pengar till det här framöver.

Hur en anslutning kan lösas praktiskt och ekonomiskt med en "smygväg" ut till E14 via en förlängning av Fagerbacken berör i hög grad även Trafikverket.

Pontus Lindström, expert på lokalt företagsklimat hos Företagarnas riksorganisation, fann det uppenbart att kommunikationen brustit mellan kommunala företrädare och Trafikverkets tjänstemän, i fråga om att leverera långsiktiga trafiklösningar för Lillängeområdet.

- Ingen i Östersund tycker det här fungerar och jag förstår att man vill reda ut ansvaret här i dag, säger oppositionsrådet Henrik Daoson, S.

Det råder i stort sett politisk samsyn över blocken om behovet av att åtgärda situationen.

* Vad skulle "smitvägen" lösa?

– Om vi bara har en smitväg som går söderut, utan viadukt, skulle den gå upp från Fagerbacken mot Lillsjön och ansluta söderut på E14 mot Torvalla.

– Med den lösningen skulle alla lastbilar och de som bor i Torvalla och Brunflo kanske välja den vägen istället för att åka in i området och ut via Lillängerondellen, säger Per Jönson, M, kommunalråd med ansvar för näringsliv och kommunikationer.

* Är det en första prioritet från kommunens sida att få till en sån smitväg, eller hur ska man se på det här?

– Prioriteten är att försöka underlätta så att trafiken flyter, säger Per Jönsson som bedömer att "smitvägen" skulle bidra till det samt att en annan möjlighet för att lätta på trycket vore att öppna bussgator för vanliga trafik.

– Det här är inte den enda lösningen, men det är en lösning, enligt Per Jönsson som bedömer att "smitvägen" rimligtvis skulle ta bort mycket tung trafik från handelsområdet Lillänge.

Frågan om finansiering får stor betydelse i sammanhanget.

– Om vi förbättrar Trafikverkets trafikkarusell vid Lillängerondellen, som dom flera gånger under mötet sagt är ett problem, tycker jag att Trafikverket borde vara med och lösa det finansiellt, säger Per Jönsson.

Den 16 januari är nästa möte mellan inplanerat mellan kommunen och Trafikverket.

– Vi måste sätta oss ner med Trafikverket och bryta arm om kostnader. Men det vi måste göra tillsammans är att ta bort smitvägsfrågan från lång till halvlång sikt i alla fall. Och där måste vi ha tryck från alla håll för att kunna göra det, säger kommunalrådet Bosse Svensson, C.

Enligt Mats Olofsson på Trafikverket väntar man på att kommunen tar grepp om "smitvägen" framöver.

– Vi väntar på att dom tar initiativet, för det är dom som har bollen, säger Mats Olofsson.