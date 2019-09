Ny glöd i Ås-pingisen: "Så här många spelare har vi inte haft på mycket länge"

Det finns flera starka bevis för att Ås är tillbaka på allvar som regional kraft inom svensk bordtennis.

Ett är att klubben återigen har både ett dam- och ett herrlag i det nationella seriespelet (division 2 respektive division 4). Den tvååriga satsningen på Team Jämtland är därmed begravd. Ås återgår till att spela under eget namn.

– Vi har ganska många egna tjejer som är på väg upp. Då vill vi att de ska få spela i Ås och ha en utmaning när det gäller seriespel, menar Tengblad.

Ett annat bevis är att antalet spelare ökar. Det är dessutom inte bara unga spelare som vill hålla igång.

– Många har tränat hela sommaren och en hel del är äldre spelare. Till exempel killar och herrar mellan 20 och 60 år, vilket gjort att vi har ett division 4-lag, säger Anna-Carin Larsson.

Vilken betydelse har de äldre spelarna för er verksamhet?

– De är jättebra för att sporra de yngre och för dem att ha några att se upp till.

Faktum är att Jämtkrafthallen blivit för liten. De tolv bord som får plats räcker inte till.

– Vi behöver också fler tider, säger Björn Tengblad.

Menar du att ni inte får de tider ni behöver i er egen hall?

– Ja, det här med en ny rackethall blir mer och mer aktuellt. Just nu ska jag inte klaga, men inom några veckor kommer friidrotten och sedan även fotbollen dit. Då blir det mer konkurrens. Vi kan ju heller inte kritisera att friidrotten tar tider eftersom de är delägare i hallen.

Ett tredje bevis är att Ås lyckats få in fler ledare i verksamheten. Intresset för att gå tränarutbildningar är glädjande stort. Inom kort ska fyra ledare genomföra en tränarkurs.

– Det är kul att vi får in nya krafter, inflikar Björn, väl medveten om att ledarfrågan är A och O för att en verksamhet ska växa.

Anna-Carin instämmer:

– Vi har fått nytt syre genom alla nya tränare. Conny Gradin gör mycket nytta, men vi har också många föräldrar.

Den stora säsongsstarten sker helgen 20–21 september, då Ås åker till Trondheim för den traditionella upptakten. Det är en kombinerad tävlings- och trivselresa.

Nystarten för damlaget i Ås är ett stort glädjeämne. Det gäller även för Norrlandspingisen i stort, som under en längre tid haft en vikande trend när det gäller verksamheten för unga tjejer och damspelare.

– Tyvärr finns det inte så många spelare kvar i Norrland. Satsningarna från klubbarna har varit för dåliga, säger Björn Tengblad, som hoppas att bildandet av det nya stordistriktet i Norrland kan bli en motkraft.

– Vi får se. Mycket av arbetet kommer att ligga på klubbarna så det är bara att hoppas att det finns ledare i tillräcklig mängd.

Även om nivån på damlaget i Ås är långt ifrån de år då man spelade i elitserien (debuten kom hösten 2011), börjar det att växa fram en lovande bredd. Flera spelare har dessutom anslutit från Östersunds GIF, vilket gör att alla sporras och utvecklas.

De fem spelare som just nu är tänkta att representera "nya" Ås i vinterns seriespel, är Sandra Helander (som också är coach), Malin Raftheim samt trion Tinna Nilsson, Jennie Landahl och Angelina Tengström Helmersson, som alla har ÖGIF som moderklubb.

Landahl och Tengström Helmersson samt Nilsson svarade alla för mycket starka insatser i vårens JSM. De två förstnämnda gick till A-slutspel (32 bästa), medan Nilsson nådde kvartsfinal i D17-dubbel (med Tova Wikström). Det visar att det finns tydlig kvalitet i årets lag.

Fotnot 1: det nya stordistriktet i Norrland omfattar fem distrikt; Hälsingland, Medelpad, J/H, Västerbotten och Norrbotten. Ångermanland står tills vidare utanför.

Fotnot 2: Här är den nuvarande rankingen för damspelare i Jämtland: 1) Tinna Nilsson, ÖGIF 1323 poäng, 2) Sandra Helander, Ås 1124, 3) Malin Raftheim, do 1124, 4) Jennie Landahl, do 896, 5) Angelina Tengström Helmersson, do 856.