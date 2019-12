Ny bok berättar om Gamla teatern – Östersunds första svartbygge

"För många människor är Teatern den viktigaste mötesplatsen. Dit går man för att se en turnerande riksteaterföreställning eller skratta gott när lokalpolitiker får en känga i nyårsrevyn", skriver författarna Anna Hedelius och Göran Willis i boken ”Thalias hus”. De har under två år rest till 55 av landets scener från Kiruna i norr till Ystad i söder, på spaning efter den svenska teaterns själ.

I boken ”Thalias hus” har författarna valt att inte besöka de stora institutionerna som det redan skrivits mycket om. De har inte heller besökt alla mindre scener, därför att det finns så många. De har pratat med olika människor som till exempel tekniker, scenmästare, skådespelare och teaterchefer och gått bakom kulisserna för att känna på väggarna och insupa atmosfären för att hitta varje teaters egenart eller själ.

Att platser har en egen själ är något som Sven Wollter intygade när de intervjuade honom. Han säger: ”Visst har teatern en egen själ. Jag har kontakt med den själen, eller de själarna. Jag går ofta runt på teatrarna och tänker på mina föregångare. Då hör jag hur andarna rumsterar om uppe på tågvinden."

Under resan genom Sveriges teaterhistoria har författarna sett att svensk teater spelas i jugendpalats, gamla hippodromer, funkislådor, biografteatrar, klosterruiner och på Folkets Hus-scener. De menar också att det är något speciellt med de rum där dramatiska utspel och starka känslor har studsat runt i decennier och i vissa fall i sekler.

Teater är ögonblickets konstform, skriver författarna. Teaterrummet är laddat med upplevelser där skådespelare och åskådare möts för några timmar i en ”gemensam andning”. Det som utspelar sig på teatern sker i stunden och den som inte är på plats missar tåget. Det är det som är teaterns magi, men samtidigt också lite retligt, för många händelser sätter sina spår, som man skulle vilja se i repris.

I boken ”Thalias hus” får läsaren titta in på landets teatrar, som det berättas om i bokstavsordning med start i Anderseteatern på södra Gotland och slutar med Örebro teater. Författarna har varit så fiffiga att de har lagt in ”Mellanakter” i texten.

I den första ”Mellanakten” får man bekanta sig med alla dessa ord och termer som används inom teatervärlden, som till exempel avantscen – scenutrymmet mellan ridå och orkesterdike, blackbox – som betyder scenrum utan fast möblemang, ofta svartmålat. Byxa – tyg vid sidorna av scenen som skådespelarna kan stå bakom innan de gör entré eller rå – stången som hänger i taket ovanför scenen avsedd för att hänga till exempel lampor på.

Efter första ”Mellanakten” har författarna på sin resa kommit till Östersund där de besöker Gamla teatern, som kallats Östersunds största svartbygge, Sveriges största trähus och världens största Godtemplarhus. Det gamla pampiga träpalatset Gamla teatern har 135 år på nacken och har under den allra största delen av sitt liv varit teater. Huset räddades på 1980-talet av en aktionsgrupp som bestod av bland annat Allan Edwall, Sven Wollter, Viveka Seldahl, Lena Granhagen, Kim Anderzon och författaren Carl-Göran Ekerwald samt en stor del av befolkningen.

Godtemplarhuset stod klart 1884 och var vid den tiden Östersunds största byggnad med de imponerande yttermåtten 50 gånger 30 meter. Till invigningsfesten hade 3000 biljetter sålts. Huset var redan från början ett ordenstempel och teaterhus och kom så att bli i flera decennier, vilket var lite ovanligt vid den tiden. 1944 var det dags att renovera igen och IOGT erbjöd staden att ta över ägandet. Efter tre års arbete återinvigdes det 1947 och nu hade man tagit ned den gamla skylten ”Godtemplars ordenshus” och ersatt den med en lysrörskylt ”Teater”. Återinvigningen var lika högtidlig som vid invigningen 1884. Teaterkaféet i huset blev en av Östersunds viktigaste politiska mötesplatser. Teatern var också ett hem för många olika föreningar med olika verksamheter, som teater, boxning, brottning, dans och filmvisning. När nybyggda Storsjöteatern stod klar 1978, ville man riva Gamla teatern, något som fick många att reagera och till slut fick företaget Jemtia köpa huset för en krona mot löftet att rusta upp det. 1992 kunde teatern ännu en gång återinvigas med pompa och ståt, där många kända artister medverkade. I dag fungerar det som både teater och hotell och är en kulturhistorisk värdefull byggnad i Östersund.

I ”Mellanakt fyra” i boken berättar författarna om Riksteatern, en resande nationalscen som bildades 1933, under namnet Folkrörelsen Riksteatern. På den tiden fanns det bara två stadsteatrar med fast ensemble, i Göteborg och Helsingborg. En som tyckte att alla medborgare i Sverige skulle ha möjlighet att få ta del av förstklassig teaterkonst var ecklesiastikministern i den socialdemokratiska regeringen, Arthur Engberg. Han menade att det var inte bara huvudstadens befolkning som hade rätt till högklassisk teaterkonst. Engberg tillsatte en teaterutredning våren 1933 och inom ett halvår hade man planlagt en försöksturné med Dramaten. Nu började det hända saker, skriver författarna. Samma år bildades lokala teaterföreningar. Bollnäs var först och sedan startades ytterligare 41 lokalavdelningar. 1934 ändrades namnet till Riksteaterns publikorganisation som senare ändrades till det nuvarande namnet Riksteatern. 1941 började Riksteatern producera teater i egen regi och sedan 1988 är deras hemvist Hallunda utanför Stockholm. Där finns det både replokaler, administration och ateljéer. I dag utgörs grunden i Riksteatern av 40 000 människor i över 230 riksteaterföreningar, som arrangerar, förmedlar, producerar och utvecklar scenkonst. Cirka en miljon människor har möjlighet att ta del av olika evenemang. Riksteatern anställer 465 människor per månad under spelsäsongerna. Här kan man prata om ett resande teatersällskap.

Läsarna av boken ”Thalias hus” får läsa och lära sig mycket i de olika ”Mellanakterna” som till exempel om Folkets Hus, teaterskrock och ridån. Man blir inspirerad av att läsa boken och får kunskap om hur det var och är i dag inom kulturen i Sverige. Författarnas besök i de olika teaterhusen ger en inblick i hur olika teaterlokaler ser ut i vårt land. Mycket intressant läsning, för det visar hur olika förutsättningarna är för att se teater i Sverige. Lokalerna på många ställen är inte anpassade att kunna ta emot större uppsättningar. I bokens 55 kapitel skildras allt från privatteatrar till stora moderna mötesplatser. Boken är lättläst och rikt illustrerad med nytagna foton och arkivbilder. Varje kulturarbetare har stor glädje av att läsa denna bok samt de som jobbar med folkbildning och givetvis alla som är intresserade av teater. Varför inte göra en Sverigeresa i teaterns tecken?

Seved Johansson