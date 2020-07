Nu öppnar biograferna för svältfödda filmälskare – Annica Nordon på Bio Regina: ”Det finns ett uppdämt behov av film på bio”

Det säger Annica Nordin på Bio Regina vars filmvisningar helt abrupt stängdes för drygt fyra månader sedan. Coronaviruset började på allvar bli ett samhällshot och det innebar inte minst att kulturella samlingar - som på bio - stoppades.

– Vi stängde i mitten av mars. Men nu känns det jättekul att komma igång. Det är ju skittråkigt att hålla stängt, men vi kände tidigt att vi varken ville utsätta publik eller de som jobbar här ideellt för coronasmitta. Risken finns fortfarande, men den är något lägre och vi vet mycket mer idag hur man beter sig, säger Annica Nordin.

Kommande fredag slås dörrarna upp på Bio Regina och de börjar med en barnfilmspremiär.

- Vi brukar visa barnfilm enbart på söndagar från september, men nu blir det premiär på Latte Igelkott och den magiska vattenstenen som är en Folkets Bio-film.

- Då kör vi både fredag och söndag.

Dessutom finns det ett antal filmer som har legat klara och färdiga under hela coronapandemins film-lockdown, som nu lyfts in i programutbudet.

- De första tre veckorna visar vi tio helt nya filmer vilket är nästan dubbelt så många under en normal treveckorsperiod. I vanliga fall är det två filmer per vecka, men för att ta igen det vi hade planerat att visa i våras och under sommaren, så kör vi några färre föreställningar per film men fler filmer under alla tre veckorna, berättar Annica Nordin.

Hur många tar ni in per föreställning?

- 35 personer i den stora salongen och det är 88 platser så det blir riktigt luftigt. Och 15 besökare av totalt 34 i den lilla salongen.

- Vi har tänkt att ha samma starttid på föreställningar och då blir det max 50 i lokalerna. Om det skulle bli köer, får vi fundera hur vi ska ändra och förskjuta till olika starttider.

Är det någon specifik film du längtar mest efter?

- Jag kan rekommendera Mr Jones som är en superspännande thriller. Latte Igelkott är ju spännande för hela familjen och dessutom kommer alla att få med sig en liten pysselbok hem. Det ger ett litet mervärde. Det är kul att ge något mer till dem som kommer hit och tittar på barnfilm.

Bio Regina jobbar, precis som alla andra halvt nyöppnade kulturinstitutioner, med coronasäkring.

- Det är nystädat, vi ska måla om lite på utsidan, vi sätter upp plexiglas vid biljettkassan, ser till att det finns avståndsmarkeringar, säger Nordin.

- Vi uppmanar också folk att köpa biljetter online. Då behöver man bara visa sin mobil när man kommer in. Men det finns förstås möjlighet att köpa biljetter på plats, men inte med kontanter.

Svenne Jonsson på Biostaden har styrt upp biobesöken i samma lokaler sedan 1987.

Biostaden öppnar upp biosalongerna redan fredagen den 31 juli.

– Vi tänker coronasäkert, säger han.

– Det är en viktig del i vårt öppnande. Och som jag har sagt, jag vill inte att det här ska vara ett ställe som känns otryggt. Det ska inte vara någon trängsel, man får sitt avstånd och man slipper att köa.

– Vi har inte en enda film som startar samtidigt vilket gör att vi minskar möten och köer i foajén.

Precis som Annica Nordin ser han fram emot att öppna upp biodörrarna - nästan som vanligt.

Biostaden har annars, under hela pandemin, haft öppet för privata filmvisningar samt för spelsugna, för begränsat antal besökare.

Svenne Jonsson noterar också att det äntligen kommer att blir helt purfärska filmvisningar. Disneys Framåt har rullat hårt sedan premiären i julas men den är nu den enda äldre filmen som finns kvar inför biopremiären på fredagen.

– Vi har jättemycket nytt nu. Både skräckfilmer, komedier och barnfilmer.

Det stora dragplåstret, som Jonsson ser det, är den efterlängtade premiären av Berts dagbok som blir den första svenska film som visas på bio sedan coronaviruset stängde ner landets biosalonger.

Som LT och Tidningen Härjedalen redan har berättat, öppnade biovisningar i Ytterhogdal för över en vecka sedan.