Nu drar regn och mild luft in över länet: ”Bara i den högsta terrängen i fjällen blir det snö”

Många barn, och för all del vuxna, har varit glada över hur den här vintern startat. Kyla och snö som stannat kvar under flera veckor har vi inte varit bortskämda med under de senaste åren.

Under söndagen faller snö i länet, men från och med nästa vecka verkar det vara slut på vinterlandskapet i stora delar av länet för den här gången.

– Det här snöfallet drar bort och försvagas under dagen och det drar in mildare luft under måndagen, säger Per Holmberg, meteorolog på Stormgeo.

Det kan komma lite snö igen under måndagen, men sedan under tisdagen kommer det ordentligt med regn.

– Under tisdagen kommer det ännu mildare luft med sydliga vindar och det ser ut som stor risk för regn, säger Per Holmberg.

Enligt prognoserna kommer det över 4 millimeter regn i Östersund, 3 millimeter i Backe och över 6 millimeter i Sveg.

Snö kommer, men bara i de allra högsta delarna av fjällen och då främst som blötsnö. I Åre, till exempel, beräknas det komma 6 millimeter snö.

– Även under onsdagen ser det ut att vara en del nederbörd, men med mer snöinslag men blött på sina ställen.

Mot slutet av veckan verkar det bli mest uppehåll och kanske lite kallare väder med minusgrader. Under helgen kommer det varmare luft igen och tar den med sig både regn och snö. Så långt fram är prognoserna dock osäkra när det gäller nederbörd.

– Men vi kan nog utesluta att det ska bli något kalluftsgenombrott, säger Per Holmberg.

Med mildare väder, temperaturer runt noll och regn finns ökar problemen i trafiken.

– Det kommer vara risk för halka i veckan, säger Per Holmberg.