Nu börjar Konstens vecka – Sara Strömberg tipsar om fem höjdpunkter i länet

Camilla Wolgers utställning ”New Paintings” på Hackås Maskin & Kultur i Gärde, Hackås.

Camilla hade hunnit fylla 50 år när hon bestämde sig för att ta konsten på allvar genom att studera vid konstskolan Gerlesborgsskolan i Bohuslän. Hennes målningar berättar ofta om hennes stigar, vandringar och erfarenheter från platser som hon känner samhörighet med; Öhn, Vattudalen, Vikens Kapell och Blåsjön – livet.

Läs mer: Camilla Wolgers i sin renaste form

Härjedalens Fjällmuseum ”Härjedalingar – här och nu!”

För fem år sedan slog Umeåbaserade fotografen och konstnären Sara Lindquist upp sin ambulerande ateljé på fyra olika platser i Härjedalen. 134 personer kom och ville bli fotograferade. Det som gör utställningen så intressant är fokuset på den vanliga människan som nästintill blir ovanlig i sådana här sammanhang. Ett fint tidsdokument.

Kaj på Höjda på Galleri Katten i Strömsund

”Mångfald” heter Kaj Perssons nya utställning och rymmer bland annat hans klassiska motiv med människor och starka draghästar i rörelse i naturen.

Läs mer: Besöket i Paris blev en frigörelse för Kaj på Höjda

Sikås Biennalen 2020

När grundarna till Sikås Art Center, Magni Borgehed och Kate Moss, flyttade till Småland, tog Linda Spjut över verksamheten och nu händer det spännande saker i det gråblå huset. På fredag den 2 oktober presenteras konstverken från ett 30-tal svenska och internationella konstnärer i ett unikt utställningsrum via föreningens hemsida http://www.sikasartcenter.com.

”The eye of the Kebnepakteglaciär” av Per-Anders Agdler

Kika in på Youtube och upplev människans miljöpåverkan och ”döende” glaciärer. Per-Anders Agdlers film ”The eye of the Kebnepakteglaciär” är filmad i Kebnekaisemassivet och i Tarfaladalen. En långsam, skrämmande och dessvärre vacker visuell upplevelse.

Konstens veckas final äger rum på Härke konstcentrum både utomhus och inomhus samt digitalt.