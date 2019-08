Nu blir Björn Djurberg från Lillsjöhögen korrespondent i Kina

Flyttkartonger står organiserat upptravade i lägenheten när journalisten Björn Djurberg och hans fru Holly öppnar dörren till sin lägenhet. Saker håller på att sorteras och packas ihop innan flyttlasset går till Peking, Kinas huvudstad med runt 20 miljoner invånare – drygt dubbla Sveriges befolkning.

– Jag känner mig ganska hemma Peking, det är en kul stad, säger Björn som tidigare både bott och jobbat i Kina under flera år både som journalist och på den svenska ambassaden.

Om ett par veckor börjar han tjänsten som utlandskorrespondent för Sveriges Radio med placering i Kina. I sitt nya jobb kommer han att bevaka och rapportera om vad som händer i Kina, Japan, Sydkorea och Mongoliet. Det innebär att Björn ska hålla koll på en region där några av världens mäktigaste länder ligger – både ekonomiskt och militärt. Kina och Japan räknas som väldens största ekonomier, och än så länge är det bara USA som har större ekonomiska muskler. Lägg till att två OS ska arrangeras i området de kommande åren, ett pågående handelskrig mellan USA och Kina samt protester i Hongkong, en region i södra Kina som kämpar för att få fortsätta vara fritt.

– Det är en journalistisk dröm att får rapportera från så viktiga händelser som kommer att ske, jag ser väldigt mycket fram emot att komma iväg, säger Björn.

Uppvuxen i Lillsjöhögen upptäckte han tidigt att han gillade att skriva. Han lyssnade mycket på radio när han var liten och efter att ha gått medieprogrammet i gymnasiet gick Björn en journalistutbildning på Ädelfors folkhögskola i Småland. Under det andra året var det dags att välja inriktning och Björn valde då radio.

– Jag tänkte att jag kanske ska jobba med radio, jag kan i alla fall testa, säger Björn.

Och på den vägen blev det. Efter avklarade studier följde flera vikariat på bland annat Sveriges Radio Blekinge, P4 Jämtland och även framför kameran på TV4 i Malmö när de 2008 gjorde en satsning på lokala sändningar. Ett par år senare fick nyfikenhet honom att börja läsa kinesiska.

– Jag hade jobbat ett par år med lokaljournalistik och tänkte att "vad ska jag göra med mitt liv". Jag tänkte att ett världsspråk är bra att kunna om man vill jobba med journalistik utomlands, så lite av en slump blev de kinesiska.

Parallellt med jobbet på TV4 studerade Björn kinesiska vid Lunds Universitet och inför den tredje terminen flyttade han till Peking som en del av sin kandidatexamen i kinesiska och historia. Under sin tid i Peking frilansade han åt TV4 och hann även med att jobba åt den svenska ambassaden med pressfrågor under ett par år. Under de åren lärde han sig även hur det är att jobba med journalistik i Kina jämfört med i Sverige.

– Det är stor skillnad. Man har inte samma access till saker som i Sverige. Man måste jobba mer med kontakter, veta vem man kan ringa och fråga om saker. Man kanske inte alltid får en intervju med Pekings borgmästare, även om det är målet, men det finns så många berättelser att rapportera om ändå, säger Björn.

Men det viktigaste för Björn är att göra ett bra och relevant jobb så att de som bor i Sverige får veta vad som händer i Kina och dess grannländer. I sina möten med kineser berättar Björn att några svenska kulturyttringar gjort avtryck i världens folkrikaste land.

– Många yngre kinesiska män känner till Zlatan. Och Ikea och att Sverige är en välfärdsstat, ett rikt land, säger Björn.

Efter ett par år i Kina gick flyttlasset till Östersund 2016 där han jobbade som dagproducent på P4 Jämtland. Men i slutet av augusti så lämnar Björn och hans fru Sverige för att återigen flytta till Peking – en stad som han tillbringar många år i.

- Jag har ju levt fyra år av mitt liv i där, så jag känner mig bekväm med Peking även om Kina förändras snabbt. Att vara på plats är dessutom en nödvändighet för att göra ett bra jobb.

Den svenska naturen och längdskidåkningen är saker som han kommer att sakna.

– Det kan vara lite halvkass uppkoppling ibland när man försöker streama världscupen. Jag kommer nog att jobba en del, men Vinterstudion på helgerna, det är schysst.