Historiska ögonblick: LT för 40 år sedan

Bröderna Lindqvist tog New York med storm. Den berömda orkestern gjorde en tvåveckors resa i USA och besökte Disney World i Florida, New Orleans, Las Vegas, Los Angeles, San Fransisco, Chicago och New York. Naturligtvis passade de också på att sluka så många Broadway-shower som hanns med, rapporterade LT i januari 1979.

Gisselgårds skola i Pålgård fick för några timmar agera länets kulturcentrum. Anledningen var att Jämtlands läns museum fick en förnämlig donation - Einar Hagnestads uppmärksammade kollektion "Sagan om ringen". De 36 tavlorna överlämnades officiellt till museet och en rekordpublik hade samlats för att bevittna tilldragelsen i Pålgård. Utställningen var en vandringsutställning som sågs av tusentals människor i Sverige och Finland.

Brödjätten Skogaholm köpte upp jämtländska brödtillverkaren Nilssons tunnbröd, med verksamhet i Alsen, Brunflo och Marieby. Ett år tidigare hade Skogaholm också köpt upp Mästerbagarna. Skogaholm avvecklade sin verksamhet i Östersund hösten 2002.

Arbetslösheten i skogen var rekordhög. I december 1978 gick 1 881 eller 7,6 procent av Sveriges skogsarbetare utan jobb. Ytterligare 965 var uppsagda eller varslade om uppsägning. Skogsarbetareförbundet slog fast att orsaken till största delen berodde på de privata skogsägarnas ovilja att avverka. Förbundet krävde därför leveransplikt.

Thomas Wassberg, Åsarna, tog sitt första SM-guld när tremilen avgjordes i Mora. Hårdast motstånd svarade Sven-Åke Lundbäck för, men han fick ge sig när Thomas Wassberg visade segerkraften i loppets avslutande del. Åsarna IK tog också sitt första lagguld i stora SM. Förutom Thomas Wassberg ingick Conny Lindahl och Alf Gundh i laget.

Knapptelefonen, som efter en designtävling börjat serieproduceras 1978, var på väg att ersätta telefoner med fingerskiva. Synskadade kunde få bidrag och var bland de första som kunde byta telefon. Rent tekniskt krävdes att elektronisk utrustning måste bytas i telefonstationerna innan den nya telefonen kunde användas.

I Vålådalen pågick bygget av en ny sporthall. Den beräknades kunna invigas i september 1979. Hela anläggningen, som var kostnadsberäknad till fyra miljoner kronor, gav utrymme för en mängd inomhussporter.