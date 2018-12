Den dolda staden: Själv till stan och handla julklappar

Plats: Prästgatan 39

Tid: 1948

Jag antar att det var mamma som hittat på att jag, då sex år, på egen hand skulle fara för att köpa julklappar i Östersund till hela familjen; mamma, pappa, två äldre systrar och en lillebror. Vi bodde i Rissna, nästan fem mil från staden. Med en börs med egna pengar följde mamma med mig till korsvägen där bussen från Nyhem stannade för påstigande. Kanske kände någon mig, andra undrade säkert varför det satt en liten flicka där ensam, kanske också frågade vem jag hörde till och vart jag skulle. Bussen stannade lite då och då för fler som skulle med: i Ismundsundet, Åsgård och på fler ställen. Men sedan dröjde det länge, och så var vi framme.

Bussen stannade på busstorget där det stod flera bussar i rad. Där var också moster Olga, som skulle följa med mig. Hon var gift med mammas bror Herman och bodde på Brunflovägen. Jag hade varit dit förut några gånger, men ändå var allt nytt och så stort. Så var hela sta’n framför oss. Nu börjar det roliga!

En leksaksaffär, Rose-Marie, på Kyrkgatan lockade (ungefär mitt på nuvarande Mittpunkten). Jag hade varit där på någon julskyltning och mindes alla fina dockor i skyltfönstret, men nu skulle vi gå in. Sedan jag sett mig runt hittade jag några småsaker till dockskåpet, som mina systrar brukade leka med. Lillebror var tre och ett halvt år och skulle säkert bli glad åt en bil, tänkte jag.

Nu var det mammas tur. Moster Olga kände mamma väl och nu var det hon som valde affär. Redan i skyltfönstret såg jag en liten ängel, vi gick in och jag köpte den, visste redan att mamma skulle tycka om den. Efteråt har jag förstått att det var Jämtslöjd vi varit in på som då låg på Prästgatan 39, ingång från hörnet.

Men så – hoppsan, upptäcker jag att pengarna är slut. Vi gick på kondis och funderade på hur vi skulle lösa problemet med julklapp till pappa. Bredvid kondiset var affären där pappa brukade köpa kläder, Kahn’s, det hade jag hört och det visste också min moster om, så vi gick dit. För en farbror där, som hon kände, lät hon mig berätta vem min pappa var och om mitt bekymmer. Han verkade känna min pappa och sade bara: det ska vi ordna! Han drog ut en låda under bordet och tog fram något han visade mig, några små paket: rakblad, förklarade han och sade att jag fick dem. Så snäll han var!

Nu var jag klar med julklapparna och ganska så trött, men glad och nöjd. Min moster letade rätt på bussen hem och följde mig in till en plats. Hon gick ganska snart och sedan startade bussen. Litet matsäck fanns lägligt kvar, men sedan visste jag ingenting förrän föraren stod framför mig och sade att nu var vi framme. Då kom mamma in och mötte mig, pratade lite med föraren, tog mig i handen och så gick vi hem. Kondiset var Nystedts och återbesöken blev många när jag något äldre besökte staden, och särskilt under läroverksåren, när jag också bodde där.

Mamma tyckte mycket om att pynta till julen, och vid julkrubban fanns ängeln alltid med. När jag flyttat hemifrån, men firade jul hemma, lade jag alltid märke till ängeln. Och alltsedan julen firats i min egen familj har i mitt eget pynt en sju centimeter hög, med åren något luggsliten träängel med glorian på sned, alltid haft en speciell plats.

Ingrid Aronsson