Norska gränsen har öppnat – Venke har inte träffat familjen på 1,5 år: ”Jag stannar i Norge till jag blir less”

Den gigantiska parkeringsytan framför Fjellhandeln i Storlien ligger trots allt relativt öde. Ett 30-tal bilar med norska registreringsskyltar har hunnit hit vid halv elva på förmiddagen. En man lastar in några lådor öl i bagageluckan; ett par plockar fram en kundvagn och rullar den mot en av automatdörrarna längs den långa, långa entrégången till Coop, Sportringen, Eurocash med mera. Här är det stort och mycket som gäller. Och norrmän "en masse" – under normala omständigheter. I nästan ett och ett halvt år, under coronapandemin, har de lyst med sin frånvaro.

Under måndagen öppnade åter gränsen. För alla svenskar som bor i regioner som klassas grönt, det vill säga med under 50 coronafall per 100 000 invånare under en 14-dagarsperiod, blir det fritt fram att besöka grannlandet – däribland Jämtland. Är man fullvaccinerad eller har haft covid-19 de senaste sex månaderna är det bara att passera. För övriga krävs inreseregistrering och coronatest vid gränsen.

Norrmännen själva slipper karantänkravet. De kan åter börja vallfärda till köpcentren på den svenska sidan. Men sedan ska de lyckas ta sig hem igen.

– Vi har redan kunnat åka i två veckor, men vi har inte haft tid, säger Joar Täveldal, pensionär från Meråker.

Han sitter tillsammans med Skjolvor Kvarneröd på en bänk bortanför alla entréer till köpcentret och bidar sin tid. Han har munskyddet ordentligt på. Skjolvors sitter ner över hakan. De har båda fått dubbla vaccinationer. Sitter med ett paket kex och ett paket rökt sidfläsk i famnen.

– Det är varor vi ikke finner i Norge, säger Joar. Och så har ni ju Systembolaget.

De berättar att de köpt mycket mer, att det gått flera gånger fram och tillbaka för att fylla bilen.

– Men priserna är inte som de var innan gränsen stängde. Osten är ungefär 30 kronor dyrare än före pandemin, säger Skjolvor Kvarneröd.

– Innan coronan åkte vi hit två gånger i månaden, lägger Joar Tävledal till.

Inne på Coop är det också tämligen öde. Tre kassor håller öppet. En eller två kunder dyker upp då och då. Inne bland rader med matvaror som aldrig tycks ta slut cikulerar det omkring ett tiotal personer, vissa med munskydd, andra inte. Alla varuavdelningar är tydligt markerade med stora bokstäver på norska. På raden under mindre bokstäver på svenska.

– Pandemin har visat oss vilken stor andel de norska kunderna utgör, det är 97 till 98 procent av kunderna, säger Henrik Weile, butikschef på Coop i Storlien sedan 2011.

– I dag är en stor dag när nu gränsen har öppnat för första gången sen vecka 37 förra året. Vi har inte hunnit fira det än, vi har inte riktigt haft det i fokus. När alla kassasystemen fungerar kan vi fira lite.

Han är glad över att de ändå kunnat öppna tre kassor efter helgens cyberattack.

– Det hela kommer växa rejält framöver, bara vi får lite tid, säger han.

Vid tullstationen en kilometer från "Fjellhandeln" glider en grå personbil med svenska registreringsskyltar in på parkeringen.

– Är det här man visar sina intyg? undrar Venke Bratting, norska boende i Östersund.

Hon får förklarat att det är på andra sidan gränsen inne i Norge, blir ivrig att komma iväg, har inte kunnat besöka sina barn och barnbarn på ett och ett halvt år.

– Jag glaer mig som en unge, säger hon med emfas.

– Jag har längtat så efter den här dagen! Jag stannar i Norge till jag blir less.

Hon kliver in i bilen igen.

– Nej, nu må jag köre ner till hemvärnet. Jag fick den andra sprutan för sju dar sedan så nu må jag bare förbi, säger hon och smäller igen bildörren.

Några kilometer utför genom den norsksvenska vildmarken. En långtradare segar sig uppför backen från den norska sidan; personbilar svishar då och då förbi i båda riktningar. Flest med norska registreringsskyltar, några med svenska.

Just ovanför den svenska gränsskylten kommer två damer och en yngre man vandrande längs vägen. Damerna har ryggsäckar; han har en väska på hjul.

– Vi går på mot Meråker där vi ska sova, säger Lilian Vleeshouwers från Holland. Sen tar vi buss eller tåg mot Trondheim.

De är också på vallfärd. Men i motsatt riktning och med motsatt mål.

– Vi har gått St Olovsleden, säger Karin Peters, också hon från Holland. Vi får se om vi kommer över gränsen. Vårt mål är katedralen i Trondheim, men om de stoppar oss får vi vända tillbaka.

– Fast vi har ju dubbla vaccinationer och intyg, säger Peter från Tyskland som inte vill uppge sitt efternamn.

Nere vid själva kontrollen står en radda bilar i kö. Poliser och civila i gula västar kontrollerar folks papper. Om folk inte kan intyga att de är vaccinerade eller har en inreseregistrering får de ställa sig i en lång kö av människor för att få göra ett covidtest innan de kommer vidare. En norrman beklagar sig högljutt: "Jävla myndigheter!"

En av de som kontrollerar folks papper säger:

– 75 procent av de som kommer har inte de intyg som krävs.