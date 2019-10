Norska gäster och intressant omgång väntar på Östersundstravet

V5-1

Royal Love är mycket fartfylld och håller han sig bara på benen bakom startbilen kan han bli svårslagen. Orongo är bara tre år men skulle säkert gynnas om det går fort därframme och skall räknas tidigt. Prince S.W. är jämn och säjer och stämmer det på vägen rundar han många. Vacation Queen gör bra lopp varje gång och kan dyka upp därframme med rätt lopp.

Ranking: 6-10-11-7-4-3-9-8-12-1-2-5

V5-2

Rigubben har gått bra i år och även om han möter lite tuffare motstånd än vanligt är han ett tidigt segerbud. Furderud Prinsessa har ett bra läge och är given på kupongen. Björnivar var strålande bra i våras. Nu kommer han åter efter en paus och skall räknas tidigt om han bara får chansen. Obelix Rex var förbättrad senast och kan inte räknas bort.

Ranking: 4-1-8-2-12-15-11-9-6-5-3-7-10-13-14

V5-3

Fugazi Mary har inlett karriären bra och möter överkomligt motstånd. Global Uppermost gör debut i ny regi och är given om man väljer att gardera. Kiss Me har tävlat bra hemma i Norge och kan duga bra även här. Valentino Demi är bättre än raden och får inte glömmas.

Ranking: 8-2-5-10-11-4-3-12-7-1-6-9

V5-4

Vesle Maia har bästa meriterna och en vettig chans att runda allt. Nygårds Josefin har ett jätteintressant läge och leder länge om hon sköter sig. Jo Sefin har haft knallform hela året och är säkert med bland de främsta igen. Optandsfröken är bättre än raden och värd att passa.

Ranking: 10-1-4-8-5-3-6-7-9-2-11

V5-5

Etosha Boko fick ett otacksamt lopp senast men gjorde det ändå bra. Han har en passande uppgift här. Bestbyarsenal är med därframme nästan varje gång och skall med om man garderar. Livi Majesty har form och ett bra läge och känns given. Peat Chimney har inte fått till det på slutet men har bra kapacitet i grunden.

Ranking: 8-11-3-5-4-2-6-8-10-1-9

Systemförslag

V5-1: 6,10,11. Res: 7,4

V5-2: 1,2,4,8,12. Res: 15,11

V5-3: 8 Fugazi Mary. Res: 2,5

V5-4: 1,4,5,8,10. Res: 3,6

V5-5: 3,8,11. Res: 5,4

Rader: 225

Kostnad: 225 kronor

Övriga lopp

Lopp 1: 4 Cotton Frontline - 2 Way To Go N.O. Outs: 3 Excellent Ima.

Lop 2: 14 S.K.’s Nordstjerne - 8 Hafell Bris 7 Vikinga Vilja. Outs: 13 V.Viking.

Lopp 8: 11 Juliano Cat - 5 Cebacka Jade - 8 Symphony Gold. Outs: 7 Praetor.

Lopp 9: 7 Adrianunow - 3 Twigs Zabaidee - 9 Alviano. Outs: 10 Jade Zon.

Mats Persson