Normala grundvattennivåer i Jämtlands län – Hydrogeolog: ”Det ser bra ut”

Just nu råder det ingen risk för vare sig vattenbrist eller översvämning i länet. Enligt siffror från Sveriges geologisk undersökning (SGU) är grundvattennivåerna i länet betydligt högre än förra året. Grundvattennivåerna i små vattenmagasin låg nära eller över det normala i länet under juni månad. Grundvattennivåerna för stora vattenmagasin låg under det normala, med undantag för de nordligaste delarna av länet där de låg nära det normala.

- Det är inget dramatiskt på något sätt, utan man kan säga att det ser bra ut på det stora hela, säger Bo Thunholm, hydrogeolog vid SGU.

Förra årets varma sommar med torka som följd har inte påverkar årets nivåer. Det har enligt Bo Thunholm gått för lång tid sedan dess för att det ska ha påverkat årets grundvattennivåer.

- Det påverkade Jämtlands län då och ett par månader efter torkan. Dagens nivåer beror inte på förra sommarens torka.

Hur grundvattennivåerna kommer att påverkas framöver beror helt på hur sommaren blir. Blir det en normal sommar kommer grundvattennivåerna att bestå enligt Bo Thunholm.

- Normalt sätt så brukar det inte bildas så mycket grundvatten under sommaren, den mesta nederbörden avdunstar eller tas upp av växter. Får vi en period med torka så brukar det inte bli en dramatiskt förändring jämfört med om vi får normala nederbördsmängder.

Fakta:

Små grundvattenmagasin

Små grundvattenmagasin innehåller lite vatten och reagerar snabbt på nederbörd och vattenuttag. Både grävda brunnar och bergborrrade brunnar brukar finnas i små magasin och de används vanligtvis för enskild vattenförsörjning, dvs. vatten från egen brunn. Drygt en miljon permanentboende personer är beroende av enskild vattenförsörjning.

Stora grundvattenmagasin

Stora grundvattenmagasin innehåller mycket vatten och de reagerar långsamt på nederbörd och vattenuttag. Stora grundvattenmagasin återfinns ofta i sand- och grusavlagringar (rullstensåsar) och är viktiga för den kommunala vattenförsörjningen. Närmare hälften av landets befolkning använder kommunalt grundvatten.

Källa: SGU