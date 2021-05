Nöjesparker jobbar för en smittsäker sommar: ”Tufft ekonomiskt med restriktioner”

I mars presenterade Folkhälsomyndigheten förslag på nya åtgärder för nöjesparker, djurparker, temaparker och liknande verksamheter. Myndigheternas riktlinjer för ett smittsäkert återöppnande bygger bland annat på att parkerna ska se till att varje besökare har minst 20 kvadratmeter att röra sig på.

Restriktionen skulle träda i kraft den 11 april men har skjutits upp, och nöjesparkernas sommar hänger på att begränsningarna som gäller i dag slopas. Det definitiva beslutet ska komma från regeringen den 3 maj.

På High Chaparall i småländska Kulltorp gör de sig redo för att slå upp portarna den 22 maj. Den vilda västern-inspirerade temaparken hade öppet förra sommaren och har sedan dess förberett sig på ännu en sommar kantad av pandemin.

– Tack vare att vi hade öppet under 2020 har vi blivit stärkta av alla erfarenheter som vi fick efter förra säsongen. Nu har vi jobbat fram åtgärder och strategier för att kunna ge besökarna en trygg upplevelse, säger Mathias Bergendahl, vd på High Chaparall.

Bland annat har de utökat parken med ett helt nytt område för att få en större spridning på besökarna. De öppnar dessutom upp tillfälliga leksaksbutiker för att minska köbildningen i deras ordinarie butiker.

Även Göteborgsbaserade nöjesparken Liseberg planerar för att ha verksamhet i sommar. Senaste gången de hade öppet var under julen 2019 och nu är planen att öppna upp så fort Folkhälsomyndigheten ger klartecken. Till följd av restriktionerna räknar de med att kunna ta in 5 000 besökare åt gången, vilket är en minskning från de 30 000 besökarna de brukar ta in under en vanlig sommardag.

– Det finns inget sorgligare än en tom nöjespark, så det ska bli fantastiskt att äntligen få öppna igen. Vi har längtat efter detta väldigt länge, även fast det känns tufft rent ekonomiskt med restriktionerna, säger Stefan Wern, informatör på Liseberg.

Sedan mars 2020 har Liseberg jobbat med att utforma åtgärder för ett tryggt öppnade under pandemin. Bland annat har de utvecklat ett nytt system för virtuella köer till sina attraktioner för att på så vis få bort fysiska köer. Istället ska besökare köa via en app i telefonen.

De kommer inte heller tillåta människor som inte har någon anknytning till varandra att sitta bredvid varandra i attraktionerna. Dessutom ska alla besök förbokas för att undvika köbildning vid entrén.

– Vi har vidtagit en lång rad åtgärder för att kunna ha öppet och erbjuda besökarna en säker miljö. Sen är det ju så att de 5 000 gästerna som vi kan släppa in på en dag får ju förmodligen ett alldeles fantastiskt Lisebergsbesök eftersom de inte kommer vara så mycket folk här, säger Stefan Wern.

Text: Anna Larsson

Då planerar nöjesparkerna att öppna:

• High Chaparall: 22 maj.

• Parken Zoo: 13 maj.

• Skara Sommarland: 5 juni.

• Astrid Lindgrens värld: 28 maj.

• Liseberg: Har ännu inget planerat öppningsdatum.

• Gröna Lund: Hade planer på att öppna den 1 maj, men har behövt skjuta upp premiärdagen.