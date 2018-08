Tina Moe gör jämtländsk comeback

Hon kommer ursprungligen från Ånn och hade en rad hits och listframgångar under 1980-talet. Det var hennes musik som hördes i filmen "Ingen kan älska som vi" där en ung Isabella Scorupco spelade tjejen som blev kär i en EPA-kille i den jämtländska fjällvärlden. På lördag kväll spelar hon på evenemanget "Back To 50s and 60s". På scen syns också Frille Åsell från 220 volt, Tommy Andersson, Yvonne and the quick picks, Velvet Insane och Turkey Twisters. Evenemanget arrangeras av Arne Johansson och äger rum på Gamla teatern.