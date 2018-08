Recension: En storstilad hyllning till countrymusik

Läs även: Popgeni lägger ner – men först sex konserter och en minifestival

New York-bördige Zephaniah OHora är inte uppvuxen med countrymusik, berättar han under söndagskvällens konsert. Men likt andra stora countrynamn, som exempelvis Johnny Cash, är han uppvuxen med att höra sin mamma sjunga gamla traditionella sånger. Musiken har alltid varit ett sätt för honom att hantera olika utmaningar som man ställs inför i livet och i "Songs my mama sang" – ett av de bästa spåren från fjolårets hyllade debutskiva "This highway" beskriver han det på fantastiskt sätt.

Zephaniah OHoras musik är full av referenser till traditionell country och han är inte sen att hylla några av genrens stora historiska namn. Vi får covers av både Bob Wills & his Texas Playboys och Ernest Tubb. Men Zephaniah OHora, som har beskrivits som det största uppiggande nytillskottet till countrymusiken sedan Dwight Yoakam dök upp för 30 år sedan, visar att han tillhör framtiden. Om en musikstil ska överleva krävs nytillskott som tar den vidare och det är precis vad Zephaniah OHora och hans fantastiska band gör.

Kvällens andra huvudakt, Dylan LeBlanc, har också beskrivits som ett stort framtidsnamn inom americanagenren. Han är uppväxt på klassisk musikmark, Muscle Shoals i Alabama, och är son till musikern och låtskrivaren James LeBlanc.

Som 20-åring släppte han sin debutskiva, som innehöll en duett med en av countrymusikens allra största – Emmylou Harris. Han har även uppträtt med Bruce Springsteen.

Tyvärr når inte Dylan LeBlanc och hans band The Pollies fram den här kvällen på Verket – och anledningen till det är en bedrövlig ljudmixning. Alla instrument ligger väldigt högt och det skapar bara en ljudvägg utan dynamik och nyanser.

En mycket viktig artist för IF Popgeni under dessa sju år har Ellen Sundberg varit. Hennes framträdande på söndagskvällen är det åttonde, eller tionde, på en Pogeniscen – det är lite oklart. Hursomhelst är det första gången som hon uppträder solo i detta format, och det funkar så klart utmärkt.

Ellen Sundberg är ganska lågmäld som person och lite blygsam i sin framtoning. Med tanke på vilka fantastiska låtar 26-åringen från Bjärme har släppt ifrån sig på sina tre egna album hade hon absolut kunnat vara lite kaxigare. Men samtidigt är det också blygsamheten som gör hennes artisteri.

Efter att hon i vintras släppte en skiva med Kjell Höglund-låtar har Ellen Sundberg fokuserat på att spela dessa låtar på sin konserter. Ensam på Verkets scen med gitarr och munspel ligger fokus på det egna materialet. Det blir en fin stund där vi också får höra några låtar som aldrig släppts på skiva. Det ger lite hopp om att det snart kanske kommer ett nytt Ellen Sundberg-album.

Kvällen inleds med Phoebe Hunt, även hon från New York och dessutom medlem i Zephania Ohoras band. "Vilken kväll med musik vi har framför oss", säger hon i ett mellansnack. Det har hon helt rätt i, och hon själv är en alldeles utmärkt inledning på kvällen.

Recension // Musik

Country Sunday

Artister: Phoebe Hunt, Ellen Sundberg, Zephaniah OHora and The 18 Wheelers, Dylan LeBlanc and The Pollies

Arrangör: Popgeni

(Verket, söndag kväll)