Per Persson & Nya Packet kommer till Östersund

Per Persson beskrivs som en kultikon bildade 1989 Perssons Pack. Ett folkrocksband som släppte nio album och bland annat Kärlek och dynamit, Äkta hjärtan och Öster om Heden innan de lade ned för fyra år sedan.

Per Persson fortsatte som soloartist tills han förra året bildade bandet Per Persson & Nya Packet. De släppte singeln ”Hälsingevind” och mer musik väntas under året enligt skivbolaget.

I september kommer de till Östersund. Den 22 spelar de på Storsjöteatern klockan 19.

