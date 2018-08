Musikfest på Jamtli när Shit Kids och Skallarna återförenades

Rockscen Jämtland Live arrangerades i lördagskväll i Jamtlis entréhall. Åtta akter fick en knapp halvtimme vardera. Programmet följde en i det närmaste kronologisk ordning. Yngsta bandet Running Cooper, var först ut med sin 70-talsdoftande rock. Följda av trubaduren Erik Wennergren, numera duon Velvet Insane och Broka – samtliga aktiva konstellationer idag. Jag la särskilt märke till hur rörd Erica Skogen i Broka blev när hon framförde sin hyllningssång, ”Then save me”, till nyligen bortgångna vännen och bandmedlemmen Therese Olofsson.

Att Andras Ungar åter skulle stå på scen gladde mig. Att större delen av det gamla bandet var uppbokade på andra spelningar denna afton kändes trist. Frontmannen Jens Gustavson backades upp av Thomas Boström, som vikarierande trummis. Faktum är att det lät riktigt bra, Roger Rådström, aftonens ljudtekniker fick till ljudbilden så det satt ihop på bästa sätt. Att höra avslutningslåten ”Porten till helvetet” först var effektfullt och gott.

Under en halvtimmes paus i det fullmatade programmet föreläste författaren och punksingelsamlaren Peter Kagerland om punklyriken i Sverige under sent 70- tidigt 80-tal. Han öser citat från punktexter över publiken i ett rasande tempo och med många glimtar i ögonen. Ett synnerligen gott initiativ av arrangören.

Så är det dags för ett av mina egna lokala tonårsfavoritband. Alexander Ensam som sedermera bytte namn till Clubland. Mats Sundin och systrarna Kiki Korths-Aspegren och Maggan Korths Andersson sjunger med den äran men när Olle Söderlind bakom trummorna sjunger ”12 timmars solnedgång” är jag helt såld. En vacker låt med Nils Thomassons underbart magiskt luftiga gitarrspel. Så härligt nostalgiskt, snälla vänta inte 14 år innan nästa återförening.

Upp på scenen kommer så Skallarna, ett punkband bildat i Stockholm 1981 av musiker från Strömsund och Östersund. Det är första gången jag hör dem överhuvudtaget. Det är ju helt klart härligt med ett gäng grånade män i sextioårsåldern som lirar punk. Bandets originalsångare Thomas Kunke dog för ett 15-tal år sedan. Hans yngre bror skådespelaren Johannes Bah Kunke ersätter numera honom med fart och fläkt­. Mest och bäst röj blir det i låten ”Ful som fan”.

Sista bandet ut för kvällen är Shit Kids. Den förväntansfulla publiken står nu tätt emot den lilla scenen i Jamtlis entréhall. Det är varmt och svettigt och in på scenen släpas sångaren Anders Näslund iförd tvångströja direkt från ”Frösöklinikerna”. Punkfaktorn höjs ett antal snäpp. Det är originalsättning så när som på trummisen Per Orvegård. Efter bara några låtar dryper det om flera i bandet. Jag blir så imponerad av att Bo Lindberg, som vanligtvis spelar snyggaste folkrockgitarren i Hoven Droven, nu får till ett riktigt härligt skitigt punkgitarrljud och attityden är det inget fel på. Men det är sångarna i bandet som driver det hela framåt. Anders Näslund och Arthur von Schmalensee öser på som om de var 20 år på nytt. Helt klart uppfriskande att se en PostNord-boss rocka röven av kidsen.

Nu får vi bara hoppas att Jamtli inför en ny tradition med rockkonserter varje år i augusti.

Recension // Musik

Rockscen Jämtland Live

Running Cooper, Erik Wennergren, Velvet Insane, Andras Ungar, Broka, Alexander Ensam/Clubland, Skallarna och Shit Kids

(Entréhallen Jamtli, Östersund, lördag kväll)

