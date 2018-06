Mariah Carey till Sverige

Mariah Carey kommer till Sverige i vinter. Superstjärnan tar sin julshow "All I want for christmas is you" till Göteborg och Scandinavium den 3 december.

Showen hade premiär på Beacon Theatre på Manhattan i New York 2014, där den spelades i december månad ända fram till i fjol. Showen, där Carey framför sina jullåtar och andra hits från sin karriär, har även turnerat i både USA och Europa.

Biljetterna släpps den 8 juni, skriver arrangören Live Nation i ett pressmeddelande.

Mariah Carey är en av världens bäst säljande artister genom tiderna med över 200 miljoner sålda album och 18 ettor på Billboardlistan. Hennes julskiva "Merry christmas" från 1994, där jullåtarnas jullåt "All I want for christmas" finns med, har sålt i 14 miljoner exemplar.

Julkonserten kommer även till norska Stavanger den 1 december och danska Köpenhamn den 4 december.