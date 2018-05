Avicii hedrades på Billboard-galan

Galan ägde rum i Las Vegas tidigt på morgonen svensk tid. När stjärnorna delade ut priset till årets låt ägnade de sin tid på scenen åt att hylla svensken och hans stora betydelse för dem och för den elektroniska dansmusiken.

Alla som arbetade med honom är överens om att han var en sådan glädjespridare och det är vad som gör den här tragedin ännu mer smärtsam, sade Halsey enligt Variety.

Tim "Avicii" Bergling avled i april, 28 år gammal.

Annars var det sångerskan Janet Jackson, 52, som var kvällens huvudperson då hon tog emot årets hedersutmärkelse Billboard Icon Award.

Under ett bejublat medley sjöng Jackson flera av sina hitlåtar, som "Nasty" och "If", och under sitt tal tog hon upp Metoo-rörelsen.

Nu har kvinnor äntligen har gjort det klart att de inte längre kan bli kontrollerade, manipulerade eller utsatta för övergrepp. Jag står tillsammans med de kvinnorna, sade Jackson enligt Billboard.

Priset instiftades 2011 och tidigare pristagare är Neil Diamond, Prince, Jennifer Lopez, Stevie Wonder, Celine Dion och Cher.

Framträdandet var Jacksons första i tv på nio år. Hennes senaste album, "Discipline", släpptes 2008.