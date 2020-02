Niclas Åkerström: Stjärnflykten var det bästa som kunde hända ÖFK

Stjärnorna är borta och inte en krona på fickan.

Men i en portugisisk oas håller något annat på att växa fram i ÖFK.

Det kan vara svårt att se, ännu svårare att definiera och näst intill omöjligt att förändra.

Ett fotbollslags gruppdynamik – med sina hierarkier och sociala positioner – får sällan utrymme när fans och tyckare ska göra sina analyser.

Det tar för lång tid att tyda och ryms helt enkelt inte när känslorna över en vinst eller förlust måste formuleras i en enda tweet eller Facebook-kommentar.

Att påstå att det var på grund av någon slags obalans i truppen som gjorde att Östersunds FK inte presterade i fjol vore så klart att göra det allt för enkelt för sig.

Men efter en blick över den vårgröna mattan intill spelarhotellet, insprängd bland Moncarapachos fält av apelsin- och citronträd, och sen en annan i backspegeln, går det åtminstone att tillskriva det som en del av sanningen.

För Curtis Edwards visste så klart förra vintern att han skulle lämna när hans avtal löpte ut till sommaren, Tesfaldet Tekies låneperiod var inne på sina sista månader och Hosam Aiesh hade redan deklarerat att han ville vidare utomlands.

Tom Pettersson hade ett utgående kontrakt (som han visserligen troget spelade ut) och Dino Islamovic-ryktena ploppade upp som svampar så fort sommarens transferfönster öppnade.

Förutom Ravel Morrison hade alla som lämnade klubben i fjol på ett eller annat sätt varit en del av det gamla ÖFK. Tekie och Islamovic kom visserligen in sent, men hade anlänt med en förväntan om att få åka vidare i det framgångståg som under flera år färdats med full hastighet genom det svenska seriesystemet och vidare ut i världen.

De hade sina givna platser i laget. Det var de som skulle bära det. Men alla skulle förr eller senare försvinna.

Jag säger inte att de spelade för sig själva, men de spelade åtminstone för nya kontrakt.

Just de förutsättningarna var där och då omöjliga att förändra.

När ÖFK åkte till Estádio da Nora, en timmes bilfärd västerut från spelarhotellet i Moncarapacho, för att möta Lyngby var allt det där förbi.

Utan några spännande nyförvärv.

Dit kom i stället Marco Weymans med reparerat självförtroende. Dit kom Charlie Colkett och Isak Ssewankambo i ledarroller som tidigare tillhört någon annan. Dit kom ett gäng som träffas klockan åtta på morgonen för att utöva yoga tillsammans.

Ian Burchnall hade ställt upp med en elva som förmodligen inte kommer skilja sig så markant från den som senare kommer starta i cupen.

Och de stod upp bra mot den danska ligaåttan.

Efter matcher mot Giffarna och BP var det här ett helt annat test. Det tog lite tid, men så småningom började ÖFK hitta rätt i sina positioner.

Mittfältstrion med Ssewankambo, Colkett och Amin alternerade mellan att hämta bollen djupt och dra iväg i djupled. Det funkade... Okej. Planen bjöd snarare in till sena dueller än något vidare skönspel.

Hörberg var hela tiden redo att ge sig iväg, Perry fortsatte att sukta efter boll och på läktaren satt Häckens tränare Andreas Alm och såg det nya ÖFK ta form inför lagens kommande möte.

Det var ingen bländande fotboll, långt därifrån. Det är ju sällan det vid den här tiden på året. Däremot tvingade ÖFK:s presspel flera gånger Lyngby att skicka långt på vinst och förlust.

Vackrare var då Perrys ledningsmål som var ett direkt resultat av Colketts speluppfattning och Hörbergs löpstyrka: löpning, tajmad passning, inlägg – mål.

Efter det gjordes ytterligare ett antal byten. Rytmen försvann, hackade upp spelet och matchen gick in i en fas som egentligen inte sa särskilt mycket.

Några Lyngby-spelare som satt på läktaren höjde visserligen rösten när Danmark-bekantingen Simon Kroon (”Se, det er Kroon”) satte fart ett par gånger och de ropade till när deras André Riel mycket elegant nickade in kvitteringen med fem minuter kvar.

Baptiste tvingade Lyngbys målvakt att sträcka på sig rejält vid ett tillfälle. Men så mycket mer var det inte. Frågan är fortfarande vad det ska bli.

Och det är så klart svårt att se, ännu svårare att låta sig definiera. Men en sak är säker – det håller på att förändras i ÖFK.