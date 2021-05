Niclas Åkerström: ÖFK hade i alla fall tur med vädret

Under några timmar gick det alldeles utmärkt att lura sig själv. Den varma vårsolen, de bara armarna, den tidiga lunchen på uteserveringen, folk var folk och de såg alla så glada ut.

Sen kom verkligenheten ikapp. Rapporterna om coronafall höll på att ställa allt på ända.

ÖFK frågade om matchen kunde spelas, protokollen åkte fram, telefonerna gick varma.

Med två konstaterat smittade och flera med misstänkta symptom fanns det i alla fall anledning att tro att matchen inte skulle kunna genomföras.

Skulle den flyttas?

I det läget var det svårt att se hur förbundets tävlingskommitté skulle kunna fatta ett sådant beslut. Men skulle ÖFK vara villiga att lämna wo om de inte längre kände sig säkra att undvika en smittspridning?

Exakt hur diskussionerna gick får vi aldrig veta men det ansågs aldrig finnas någon förhöjd smittorisk, sades det.

Okey. The show must go on.

Och när uppvärmningsmusiken slutade inne på Tele2 Arena, när ljudet från en vattenspridare var det enda som fyllde betongpalatset, då fanns det inte längre några tvivel om vilken tid vi lever i.

Tack och lov bröt en av de åtta supportrarna på läktaren till slut tystnaden som höll på att väcka existentiella frågor.

– Framååååt!

Och framåt gick de, Djurgården.

Med ett magplask mot Degerfors var det bara en fråga om hur stark och snabb rekylen skulle vara.

Svaret? Tja, fråga Sam Mensiro.

Han var inte den som tappade bollen på fel ställe, inte heller kan han lastas för att bli frånryckt när allsvenskans hetaste ”Chilli” lämnade blårandiga fartränder efter sig.

1–0 efter elva minuter var oavsett ett mål för mycket mot ett lag som nyligen demolerade Malmö FF.

Med tanke på kvalitetsskillnaden var det inte heller ett resultat som kunde avkräva några större taktiska justeringar från ÖFK.

Här handlade det om att rida ut stormen.

Och i någon mån lyckades man.

Men först efter att Aly Keita enhandsräddat Kalle Holmbergs friläge och sett ytterligare 150 inlägg vina förbi genom sitt straffområde.

Visst kunde – borde! – Nebiyou Perry förvaltat Isak Ssewankambos genomrusning på mittplan bättre. Pausresultatet 1–0 var ändå i underkant och hade det varit ishockey hade de knappt behövt spola om ena planhalvan.

På ett sätt är det imponerande hur ÖFK så ofta lyckas ta sig igenom de där perioderna levande.

Tyvärr går det inte att säga det samma om anfallsspelet.

Matchbilden förändrades, absolut, Azrafshan skruvade på formationen, fick upp spelarna i högre utgångspositioner, med fler passningar inom laget som resultat.

Kpozo lyckades till och med, åtminstone emellanåt, neutralisera Edward Chilufya.

Men trots ännu en uppryckning gav det inte ett enda skott på mål.

– Jag tycker vi tagit steg för steg i vår speluppbyggnad och nu ska vi ta de strukturerna och tankarna lite längre fram i banan. Det är ett ungt lag som behöver tid för att få till det där, sa ÖFK:s tränare efteråt.

Då hade han fått se mittfältsmotorn Isak Ssewankambo linka av med en trasig baksida och de rödsvarta kan bara hoppas att det inte är lika allvarligt som förra gången.

Nej, tiden håller än så länge inte på att springa ifrån ÖFK. Tvärtom är det den som ska ta Rewan Amin tillbaka till laget.

Inte för att det hade spelat någon större roll igår. Djurgården var minst två nummer för stora, Jesper Löfgren ett huvud för högt och 2–0 var i slutändan rättvist orättvist då Keita hade stått för ytterligare en monsterräddning.

När den korta bortaturnén nu ska summeras är det med en nolla i både mål- och poängkolumnen.

Men hey, ÖFK hade i alla fall tur med vädret.