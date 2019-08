Niclas Åkerström: Do you get in now, England?

WATFORD. Fattar ni nu?

Den skara som inte trodde på Graham Potter försvann med chockvågen han skickade ut i Premier League.

Nu är Brighton-tränaren namnet på hela Englands läppar.

Det finns olika sätt att presentera sig på när man kommer till en ny arbetsplats.

Vi känner alla igen de olika typerna:

Den högljudde och något brötige som genom att låta och ta plats kan ge intrycket av att ha ett stort självförtroende och kunnande.

Eller den ödmjuke och lite mer tillbakadragne som låter sitt eget hantverk tala.

Graham Potter tillhör definitivt den senare kategorin.

"Vi kommer göra misstag. Men vi kommer lära oss av dem", var hans budskap inför sin första riktiga dag på jobbet som ny Premier League-tränare.

Han behövde inte direkt ligga sömnlös. De misstag som hans Brighton stod för i inledningen av matchen mot Watford var lätt räknade.

Det tog några minuter, lite Troy Deeney-bök och ett par Gerard Deulofeu-dribblingar, sen var det inte så svårt att se vilka de blåvitrandiga tränades av. Och de tillresta supportrarna har i dag all anledning att vara stolta över vem den personen är.

Det fanns de som tvivlade när Brightons ägare Tony Bloom anställde den nykläckte Championship-tränaren som för sisådär ett och ett halvt år sedan huserade på allsvenska arenor.

"Jag pratade med Ken innan matchen och vi skrattade över att vi tagit oss hit", berättade Potter.

Så mycket mer fanns det inte att skratta åt, i alla fall inte för Ken Sema (blev kvar på bänken hela matchen).

Potter däremot, han har nog fortfarande inte fått ner smilbanden från öronen – och det med all rätta.

Förra året slutade Watford på elfte plats i Premier League efter en väldigt positiv första halva av säsongen där själva startskottet var premiärsegern mot Brighton.

Nu var det alltså dags igen. Men det här skulle bli en helt annan historia.

Drygt 20 minuter hade gått när det skanderades: "We forgot that you were here!".

Det var alltså inte hemmafansen som undrade varför Brighton-supportrarna tystnat. Det var tvärtom.

Och det såg precis ut som det brukar när Graham Potter är den som drar i trådarna: de vågade uppspelen från egen målvakt, bolltrillandet på mitten, positionsförflyttningarna; precis som när han en gång trollband Europa med sitt Östersund.

Då var han bara en uppstickare för den stora massan i Storbritannien.

Do you get it now, Premier League?

Slutprodukten av 1–0-målet i den 28:e minuten var kanske inte det mest minnesrika. Abdoulaye Doucouré kommer slå undan 100-tals sådana inlägg för Watford den här säsongen. Men den här gången styrde han det i egen kasse.

Vad många dock kom att prata om efteråt var hur Potter agerade en stund senare. Matchklockan hade passerat 60 minuter. Watford hade fått ett bättre grepp om matchen och låg på för en kvittering.

Vad gör han då, Potter?

Vad hade du och jag gjort?

Antagligen inte bytt ut två av sina anfallare – för två nya.

Men så är vi inte heller Englands just nu mest omtalade tränare.

In kom Florin Andone med blott tre mål på fjolårskontot och Neal Maupay som gjorde Potter sällskap i klubben om att göra Premier League-debut.

En minut senare hade den förste gjort mål på sitt första tillslag. Och tolv minuter efter det hade den andra punkterat matchen.

En highfive med Billy och en riktig Björnkram – sen hade den chockvågen vräkts ut genom varenda twitter- Facebook- och tv-kanal.

"Graham Potter-styret börjar med en imponerande Brighton-seger i Watford", skriver ansedda The Guardian.

"Graham Potter tar tillbaka spänningen efter en drömstart i Watford", fyller en av Brightons lokaltidningar i.

Jag tror de har förstått nu.