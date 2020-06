Niclas Åkerström: Det finns en komplott mot ÖFK

Den svenska domarkåren har bestämt sig för att förfördela Östersunds FK.

Inte medvetet (så klart), men så är det.

Visst är det hårresande? Rent av vedervärdigt.

Tänk dig själv: Du ska in och spela en match och redan innan är det bestämt att de som ska skipa rättvisa kommer ta beslut som missgynnar dig. Och inte nog med det – de kan inte göra något åt det.

De har nämligen läst så mycket skit om ditt lag att de inte klarar av att vara professionella längre. De gillar er helt enkelt inte.

Hur vi vet det här? Jo, för det säger Ian Burchnall och han är 100 procent säker.

Många kanske känner igen snacket från i fjol. Mot Kalmar var det den sämsta domarinsatsen han varit med om under hans dittills sju år långa tränarkarriär. Om han räknade in när Kroon fick en tveksam straff med sig den gången minns jag inte. Redan året innan, mot just Norrköping, ska dock en domare ha bett om ursäkt för att ha gett östgötarna en billig straff.

Och nu var det alltså dags igen.

– Det var en billig straff i mina ögon. Haksabanovic väntar på kontakten. Det är en 30-miljonersspelare, så han vet vad han gör. Varje gång våra spelare blev knuffade gavs ingenting, sa Burchnall och syftade på när Kadiri föll i straffområdet.

Båda situationerna följer Ian Burchnalls syn på ett narrativ där allt negativt som hänt runt ÖFK, alla svarta rubriker, gör att domare som Fredrik Klitte och hans kollegor tar beslut som väger över för "Peking". De kan inte hejda sig.

I går kväll var det inte avgörande för matchen, medgav Burchnall, men det är helt enkelt något som de måste lära sig att leva med.

Jag kan förstå hans frustration. Laget har kämpat tappert och precis tappat en viktig poäng i slutminuterna. Det svider, det gör ont.

Men en undermedveten komplott mot ÖFK? Nja.

Då finns det saker som är betydlig mer handfasta och värda att lyfta efter att ÖFK varit så där retligt nära att stoppa Norrköpings segersvit.

Som att det finns verktyg för att bli ett riktigt lurigt kontringslag och därigenom fortsätta hota topplagen.

När Simon Kroon väl kommer ihåg att han har ett jäkla driv i steget finns det mot lag som Norrköping gott om yta för honom att springa på. Där finns det ännu mer att hämta.

I allt raljerande om Burchnalls domarutspel förtjänar även hans halvtidsbyte i paus visst beröm.

För det var genom att ta ut en slutkörd Hörberg och flytta dit Ssewankambo i stället som Haksabanovic kände sig nödgad att byta sida.

Nebiyou Perry kom in och trippade lika fjäderlätt som Kroon iväg över den bastuvarma planen innan han serverade Kadiri till 2–1.

Men så var det ju det där med narrativ.

Det finns nämligen ett annat som visar på hur ÖFK släpper in för många mål i slutet av halvlekarna.

Vi såg det förra säsongen och nu har vi sett det både mot Hammarby och Norrköping.

Det positiva? Det är ingen osynlig komplott som inte går att ändra på. Det är fakta och det kan rättas till.

Sen får väl Burchnall bara hoppas att domarna inte ställer till det för mycket.