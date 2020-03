NATTENS NYHETER: Unga kvinnor i bråk • Körkortslös bilist hade vapen • Skoterfylla • Bilist körde in i räcke på bro

Nattens nyheter

Utrikesdepartementet avråder svenskar att resa utomlands: ”Vi står inför en situation där omvärldsläget ändras mycket snabbt”. Utrikesdepartementet uppmanar svenskarna att noga överväga alla utlandsresor. Det gäller speciellt om du tillhör en riskgrupp.

Unga kvinnor i bråk – anmälningar om misshandel upprättade. Två unga kvinnor är både målsägare och misstänkta vid ett misshandelsärende i Östersund på lördagskvällen.

Man på skoter misstänks ha kört rattfull. En skoterförare blåste positivt när han stoppades av polisen i Fjällsjö i Strömsunds kommun på lördagseftermiddagen.

Bilist körde in i räcke på bro – bärgaren larmade räddningstjänsten om oljeläckage. En bilist körde in i vägräcket på väg 345 på bron i Färjsundet under natten mot söndag.

Körkortslös bilist hade vapen och uppträdde påverkat. En bilist misstänks för bland annat drograttfylleri efter att ha stoppats i Östersund under natten mot söndag.

Sport

Nästa tävling att ställas in: Anrika Vårträffen i Östersund får stryka på foten – efter 63 år i obruten följd. Antalet inställda idrottstävlingar i länet blir bara fler. Nästa offer för Coronaviruset är Vårträffen i Östersund. Den anrika bordtennistävlingen skulle ha avgjort 21–22 mars, men kommer nu att ställas in.

