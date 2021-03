NATTENS NYHETER: Två nattliga bilbränder – en brann under färd och den andra ståendes på parkering

Nattens nyheter

Eldhärjat fordon orsakade trafikstopp på väg 340 – började brinna under färd. En personbil började under onsdagskvällen att brinna under färd på väg 340 mellan Landön och Lillholmsjö. "Ingen är skadad. Inledningsvis var det stopp i trafiken", säger Mats Kronsten, inre befäl hos Jämtlands räddningstjänstförbund.

Personbil förstörd vid brand på parkering i Östersund. SOS fick vid 01.31 under natten mot torsdag ett larm om lågor på en parkering vid Arenavägen i Östersund. Räddningstjänst larmades. När de kom fram visade det sig att en bil brann på parkeringen.

