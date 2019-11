NATTENS NYHETER: Tonåring fast i poliskontroll • Smycken och klockor stals vid villainbrott

Nattens nyheter

Tonåring fick lämna narkotikaprov efter fordonskontroll på Körfältet. Vid midnatt mot måndag stoppade polisen en bil med fyra personer på Körfältet i Östersund. En passagerare i bilen misstänks för narkotikabrott.

Glaskross vid inbrott i Lugnvik. Smycken och klockor har stulits under ett villainbrott i Lugnvik under söndagen. Enligt polisen har en ruta till huset krossats under dagen och någon har brutit sig in i bostaden.

Morgonens toppnyhet

Omtyckt rektor på Vallaskolan slutar – lärarna kritiska mot kommunen. Lärarna på Vallaskolan riktar skarp kritik mot ansvariga tjänstemän. En av rektorerna har med kort varsel erbjudits en tjänst på en annan skola. "Det kändes som ett dråpslag mot oss", säger en av lärarna på skolan.

Sport

Östersundstjejer kvalade in till ungdoms-OS i curling. Östersundstjejerna Nilla Hallström och Lisa Norrlander är klara för ungdoms-OS i curling. Tillsammans med Mjölbyduon Axel Landelius och Olle Moberg vann de helgens OS-kval i Uppsala. "Det har inte riktigt sjunkit in än att vi ska spela OS och åka till Schweiz", säger Nilla Hallström.

