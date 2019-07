NATTENS NYHETER: Stora sökpådrag efter försvunna män – en saknas fortfarande i Funäsfjällen • Bilist körde i diket • En skadad i mopedolycka

Nattens nyheter

Man försvunnen vid Fjällnäs – söks av polis och fjällräddare i både Sverige och Norge. En norsk man i 35-årsåldern har anmälts försvunnen. Hans bil har hittats i Fjällnäs i Funäsdalen och ett stort sökpådrag pågår i området.

Vilsen äldre man hittades efter 18 timmar i skogen – förd till sjukhus med ambulanshelikopter. En man i 80-årsåldern återfanns tidigt i morse efter en stor sökinsats norr om Strömsund. Mannen var medtagen när han hittades och fördes till sjukhus.

Singelolycka utanför Lofsdalen – bilist körde i diket. En trafikolycka inträffade på länsväg 502 mellan Lofsdalen och Linsell strax före midnatt.

En person förd till sjukhus efter mopedolycka i centrala Östersund. Strax innan klockan 21.30 på tisdagskvällen inkom ett larm om en mopedolycka i centrala Östersund. En fotgängare uppges ha blivit påkörd av en mopedist.

Morgonens toppnyhet

Samverkan framgångsfaktor under Yran: ”Vi har en historik av låg brottslighet”. Med mycket folk och en ansenlig mängd alkohol krävs samverkan mellan polis, socialtjänst och frivilligorganisationer för att hantera de problem som kan uppstå under krogstråket och Yranhelgen. Polisen ökar sin närvaro under festivalen, men menar att Storsjöyran är relativt förskonad från brottslighet.

Sport

BILDEXTRA: Galna målfesten när Ope skrällde mot IFK Östersund i DM. Efter en målrik tillställning kunde till slut Ope kvalificera sig för finalspel efter seger med 5–3 mot IFK Östersund på Torvallens IP.

