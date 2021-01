NATTENS NYHETER: Så var nyårsnatten i Jämtland • Polis fann stulen bil i dike

Nattens nyheter

Drograttfylleri, skadegörelse och bråk i länet i natt. Bråk och stök. Raketer och drograttfylleri. Nyårsnatten i Jämtlands län innehöll än det ena och än det andra.

Stulen bil återfanns i dike. Ärendet kom in till polisen vid tolvslaget på nyårsafton. En bil hade stulits i Odensala i Östersund.

Åtta viltolyckor i länet under nyårsafton – de flesta under kvällen. Tre älgar, tre renar, ett rådjur och ett okänt vilt har blivit påkörda under 2020:s sista skälvande dag. Som tur är har ingen person skadats.

