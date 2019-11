NATTENS NYHETER: Så var natten • Fascinationen för gatuhunden Arthur blev stor – två böcker, två dokumentärfilmer och en kommande Hollywoodfilm

Nattens nyheter

Polisen rapporterar om en natt utan allvarliga händelser. Det har inte heller kommit några larm om olyckor eller bränder.

Morgonens toppnyhet

Multisportaren och gatuhunden Arthur om Hollywood-livet. Två böcker, två dokumentärfilmer – och en kommande Hollywoodfilm. Omvärldens fascination för gatuhunden Arthur blev större än vad Mikael Lindnord någonsin hade kunnat föreställa sig, och har minst sagt förändrat familjen Lindnords liv.

Sport

19-årige jättetalangen slog till igen – körde hem karriärens största seger. 19-årige Magnus Djuse passerade under veckan drömgränsen 100 segrar under året. Under lördagens V75-tävlingar på Solvalla slog han till och vann sitt hittills största lopp i karriären.

Ha en trevlig dag!

