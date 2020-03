NATTENS NYHETER: Rattfyllerist körde in i snövall – omhändertogs för fylleri • 45 personer i länet smittade av Covid-19

Nattens nyheter

Rattfull man körde in i snövall – omhändertogs för fylleri. Under lördagskvällen körde en bilist in i en snövall i Strömsund. Den unge föraren visade sig vara så berusad att polisen fick omhänderta honom för fylleri.

Rejäl ökning av antalet smittade i länet – över 40 har nu Covid-19. Under lördagen meddelade Region Jätmland Härjedalen att totalt 45 personer har testat positivt för Covid-19 i länet. Majoriteten av de nya fallen har konstaterats i Åre.

Sport

Jämtseger i V75 på Bergsåker när Fylking slog till. Det blev en Jämtseger under helgens V75-omgång på Bergsåker i avdelning fyra genom Kin Backmans kallblod Fylking.

