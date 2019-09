NATTENS NYHETER: Privatpersoner släckte brand i radhus • Man misshandlad • Elavbrott drabbar boende i Oviken

Nattens nyheter

Räddningstjänsten larmades till brand i radhus i Brunflo – lampa fattade eld. I går kväll larmades räddningstjänsten till en brand i ett radhus i Brunflo. Personer på platsen lyckades släcka branden på egen hand innan räddningspersonal hann anlända.

Skadad man togs till sjukhus efter bråk på Östersunds busstation. En ung man fördes till sjukhus med ambulans efter ett bråk mellan flera personer på busstorget i Östersund under natten. Det är oklart vad som inträffat på platsen.

Polis stoppade fordon – hittade dunkar och slangar i bilen. Dunkar och slangar fanns i en bil med manipulerade registreringsskyltar som stoppades av polisen i Östersund sent i går kväll. Polisen misstänker förberedelse till stöld.

Strömavbrott i Oviken – över 100 kunder utan el. Under natten drabbades Oviken av strömavbrott. Som mest var det över 100 kunder utan el.

Morgonens toppnyhet

Diös plan för stadskärnan – vill satsa på innergårdarna och få in fler butiker under samma tak. Diös har med sitt stora fastighetsbestånd ett stort inflytande över Östersunds stadskärna. Nu tror man sig ha hittat ett framgångsrecept för framtiden. "Det stora flödet av människor runt Hamngatan visar att det är klokt att satsa på innergårdarna", sa affärsområdeschefen Johan Fryksborn under en företagsfrukost i Rådhuset.

Sport

Starka inledningen räddade Jämtland från förlust mot finska Pyrintö som kom jagandes. Jämtland dominerade direkt mot finska Pyrintö. Men motståndarna ryckte upp sig rejält. Trots det lyckades Jämtland hålla undan som segrande med 100-96. "Vi blev lite stillastående och slappnade av lite för mycket", säger Gehrke.

