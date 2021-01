NATTENS NYHETER: Polisen rapporterar om lugn natt • Dagens väder

Nattens nyheter

Polisen rapporterar om en natt utan allvarliga händelser. Det har inte heller kommit några larm om olyckor eller bränder.

Fortkörning, dåligt fäst last och dåligt skrapade rutor – många böter delades ut på E14 under kvällen. Polisen har genomfört trafikkontroller på E14 mellan Östersund och Åre. Det resulterade i en hel del böter.

Sex viltolyckor i länet under eftermiddagen – tre skedde under dryga halvtimmen. Sex viltolyckor har anmälts till polisen under torsdagseftermiddagen. Tre av dem skedde under en dryg halvtimme.

Dagen blir mulen med lätta snöbyar. Temperaturen runt tio grader kallt. Ungefär så blir fredagsvädret, enligt SMHI.

