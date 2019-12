NATTENS NYHETER: Misshandelsanmälan efter bråk i Åre • Efterlängtad seger när Jämtland mötte Wetterbygden

Nattens nyheter

Bråk utanför Max i Åre – polis skickades till platsen. Vid 02.30-tiden under natten mot nyårsafton utbröt ett bråk mellan flera personer utanför restaurang Max i Åre. Polisen upprättade en anmälan om misshandel.

Tidningen kan utebli på vissa platser i dag. Även i dag ställer halkan till det för tidningsbuden. Orsaken till förseningar och utebliven tidning på olika håll i länet är det hala väglaget.

Sport

Superdrama och förlängning när Jämtland blev vinnare igen: ”Jag är extremt stolt och glad”. Jämtland hade segern som i en ask, men upprörande slarv bjöd in Wetterbygden som via Adam Rönnqvist räddade förlängning. Då klev Justin Gordon in i vinnarcirkeln och ledde sitt lag till en fantastisk skön och efterlängtad seger. 121–112 och den sjätte vinsten i år.

Andra raka för Östersund – som tog tung bortaseger: ”Starkt att vinna i Piteå”. 4–0 i lördags och 4–3 på måndagen. Östersunds IK har startat allettan norra med två tunga segrar mot Piteå. "Det är starkt att vinna här uppe i Piteå", säger tränaren Kjell-Åke Andersson.

Ha en trevlig dag och gott nytt år!

