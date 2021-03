NATTENS NYHETER: Man misstänks för fräckt stöldförsök mot välgörenhetsorganisation • Brandkåren släckte brinnande bänk

Nattens nyheter

Man misstänks för fräckt stöldförsök – tog sig in i container tillhörande välgörenhetsorganisation. Polisen larmades under den sena söndagskvällen till Odenslund där en väktare noterat att en man tagit sig in i en container tillhörande en välgörenhetsorganisation. Mannen kunde senare lokaliseras, och är nu misstänkt för försök till stöld.

Rökutveckling från lägenhet i Nälden – var bänk som brann. SOS larmades vid 03.30 under natten mot måndag om rökutveckling från en lägenhet i Nälden, strax utanför Krokom. "Det har brunnit lite grann på en bänk i lägenheten", säger Ulf Jernström, inre befäl på Jämtlands räddningstjänstförbund.

Länk till dagens lavinprognos

