NATTENS NYHETER: Man greps misstänkt för kvinnomisshandel • Tjuv togs på bar gärning under pågående inbrott • Höga smällar förbryllade på Frösön

Kvinna förd till sjukhus efter misshandel – misstänkt gärningsman gripen. Sent på torsdagskvällen larmades polisen till en bostad i Östersund. En man greps på platsen misstänkt för att ha misshandlat en närstående kvinna.

Tjuv togs på bar gärning – greps under pågående inbrott. Under natten till fredagen greps en man i samband med ett inbrott hos ett företag på Regementsgatan i Östersund.

Misstänkt knarkpåverkad kvinna togs av polis. Under natten till fredagen träffade en polispatrull på en kvinna i centrala Östersund. Kvinnan misstänks nu för brott.

Höga smällar förbryllade på Frösön: "Smällare kastades från bil". Sent på torsdagskvällen fick polisen in flera samtal om höga smällar på Frösön i Östersund. En person hade då hört en hög smäll vid Lövsta IP. Därefter var det flera personer som ringde in om smällar i området.

Robotar knackar på till äldreomsorgen – kan lära sig jamska också. Digitala assistenter och digitala katter i äldreomsorgen blandades med andra framtidslösningar inom IT, i Östersund på onsdagen.

Efter olyckan på Östersundstravet – Stödekusken drabbad av hjärnskakning: "Från början kom jag inte ihåg vilken dag det var". Bergsåkersamatören Marie Hafstad Eriksson drabbades hårt av den otäcka olyckan på Östersundstravet i tisdags. Det ledde till en hjärnskakning, tre brutna revben och en bruten kota.

