NATTENS NYHETER: Bil körde in i mitträcket vid Lillänge • Misstänkta rattfyllerier i Huså och Odenslund • Thomas Massamba matchhjälte mot Nässjö

Nattens nyheter

Singelolycka på E14– personbil körde in i mitträcke.En trafikolycka inträffade under natten på E14 i höjd med Lillänge. En personbil hade kört in i mitträcket i norrgående riktning.

Man i 70–årsåldern misstänkt för rattfylleri. På tisdagskvällen stoppades en bilist i Huså. Bakom ratten satt en man i 70–årsåldern som misstänktes vara berusad.

Bilist stoppades i Odenslund – föraren misstänks för rattfylleri. Några minuter efter midnatt natten mot onsdagen kontrollerade polisen ett fordon i Odenslund, Östersund. Föraren är misstänkt för rattfylleri.

Sport

Basketfest med fullsatta läktare och Massamba i storform – då vann Jämtland fjärde raka. Thomas Massamba slog till med sin överlägset bästa match - då vann Jämtland fjärde raka segern i SBL. Landslagsguarden var tillbaka i gammalt gott slag och sköt i hela 26 poäng i en virvlande insats. 87–76 mot Nässjö inför en fullsatt arena – 1 700 åskådare.

Ha en trevlig dag!

