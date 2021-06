NATTENS NYHETER: A-traktor beslagtogs • Rökpelare fick ambulanshelikopter att larma

Nattens nyheter

Tonåring blev av med sin A-traktor. En tonårspojke misstänks för olovlig körning efter att ha kontrollerats av polisen utanför Krokom.

Helikopter larmade om rökpelare vid E14. En ambulanshelikopter såg rök stiga upp från ett område vid Ope flygfält och larmade räddningstjänsten sent på måndagskvällen.

Cykel brann under Frösöbron. Någon eller några hade tänt eld på en cykel under Frösöbron under måndagskvällen.

