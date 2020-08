Nätshoppingen ökar under pandemin – så lurar bedragaren dig: ”Klicka inte på okända länkar”

Under pandemin har e-handeln av varor så som dagligvaror och apoteksvaror ökat, enligt Postnord. Men den som klickar hem varor på nätet kan bli föremål för bedrägeri i form av bluffmeddelanden via mail eller sms.

– De säger att man har ett paket och att man måste betala en fraktsumma, och när man gör det så dras en större summa pengar från kontot, säger Jessica Lindmark som är gruppchef på Polisens bedrägericenter i region nord.

Massutskicken saknar ofta å, ä och ö. Det är också vanligt att meddelandena innehåller en länk som mottagaren behöver klicka på för att komma till själva betalningen.

– Ofta har man ett paket som väntar. Man blir rädd att man kanske missat något, konstaterar Jessica.

Bluffmeddelanden är inget nytt men under drygt ett års tid har man sett en ökning av bluffmeddelanden kopplat till just paketleveranser. Jessica Lindmark berättar att hennes avdelning får in ungefär fem-tio sådana anmälningar i veckan. Det handlar både om dem som fått ett meddelande och om dem som har betalat.

– Dragningarna sker i utlandet, när vi ser var det dras i från.

Ett annat typ av bedrägeri som Polisen i region nord såg mycket av under våren var bedragare som kontaktade personer angående bedräglig aktivitet på deras konto. Bedragarna ombad sedan personen att ringa upp ett telefonnummer, för att spärra bankkortet och logga in på sitt Bank-ID. De låtsades alltså hjälpa till och kunde uppge att de hörde av sig från banken. Det gäller dock att vara vaksam.

– Ingen bank eller myndighet skulle be om detta i samband med ett telefonsamtal eller i anslutning till det på det sättet, säger Jessica.

Bedragarna riktar in sig både mot yngre och äldre personer, beroende på typ av bedrägeri, men vad gäller vissa typer av bedrägerier är det fler äldre som drabbas. Det gäller till exempel "bankbluffarna".

– Många äldre blir drabbade, konstaterar Jessica.

Hon tror att ökningen kan bero på att fler bedragare märkt att det är ett tillvägagångssätt som fungerar. En annan orsak är teknikutvecklingen.

– Tekniken går ju framåt. I stället för att lura tekniken så lurar man personer.

– Var vaksam på vad du klickar på och klicka inte på länkar i sms eller mail. säger Jessica.

Så gör du för att minska risken för att bli utsatt för bedrägerierna:

• Var uppmärksam och klicka inte på länkar i sms eller mail.

• Anmäl till Polisen om du blivit drabbad genom att få pengar dragna från kontot.

• Logga aldrig in på Bank-ID via telefon, eller i anslutning till ett samtal, där du ombetts ringa upp utifrån att det ska ha skett bedräglig aktivitet på ditt konto.

