Näringslivsprofil fällde kränkande kommentar om politiker på offentligt möte: ”Helt oacceptabelt beteende”

Under onsdagens kommunfullmäktigesammanträde i Krokom fällde Pelle Sallin på Pelle och Lisa en nedsättande kommentar om Vänsterpartiets gruppledare Marie Svensson.

Pelle Sallin, som satt med som åhörare via länk, utbrast under Marie Svenssons presentation av partiets rambudget den retoriska frågan "Måste hon vara så jävla tjock?"

Kommentaren gick rakt ut i etern då Pelle Sallins mikrofon var påslagen vid tillfället.

– Det är oacceptabelt att man som förtroendevald ska bli utsatt för sådana här kränkningar. Det är ett hot mot demokratin att en del inte kan acceptera andra människor och deras värde, säger Marie Svensson.

Att som förtroendevald bli utsatt för kränkningar under politiska sammanträden ser hon som extra allvarligt.

– Vi måste naturligtvis få kunna tycka olika, men det är om sakfrågor. Att inte acceptera andra människor är helt oförlåtligt, säger Marie Svensson.

Under onsdagskvällen ringde Pelle Sallin upp Marie Svensson för att be om ursäkt. Det beslutades under samtalet att Pelle Sallin skulle skriva en ursäkt även till kommunfullmäktiges ordförande för vidarebefordran till ledamöterna.

– Det var så dumt gjort och Marie har rätt till att jag tar på mig att jag gjort bort mig, säger Pelle Sallin.

Var det någon politisk åsikt som hon framförde som föranledde kommentaren?

– Nej, jag satt bara och lyssnade med ett halvt öra och såg att hon var i bild och då fällde jag den där djävulskt korkade kommentaren.

– Pelle Sallin har inte ens rätt att yttra sig under mötet, utan ska sitta och lyssna som vilken åhörare som helst, säger Marie Svensson.

Under torsdagen hörde Pelle Sallin av sig till Länstidningen för att rikta en offentlig ursäkt till Marie Svensson.

– Jag fällde en kommentar omedveten om att jag var inkopplad på mötet. Jag sårade Marie väldigt mycket och jag mår väldigt dåligt av det här. Hon var inte värd den där kommentaren, utan det var väldigt korkat av mig, säger han.

Marie Svensson har sedan onsdagen hoppats på att saken uppmärksammas.

– Jag krävde av honom att han ska ge mig en offentlig ursäkt, för kommentaren gick även ut i en radiosändning. Det är ett helt oacceptabelt beteende, säger hon.